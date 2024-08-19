「身為戰士絕不丟盔棄甲」　黃珊珊稱陪柯戰鬥：生死關頭都沒投降

▲黃珊珊出席民眾黨總統大選政治獻金查帳進度記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，而柯文哲要求，時任競選總幹事黃珊珊每天召開記者會，說明查帳進度。對此，黃珊珊今（19日）記者會後發文致歉，她更表示，五年來，陪著柯文哲戰鬥，身為一個戰士，曾面對生死關頭，當時她沒有投降；現在，更不會丟盔棄甲，身為競選總幹事，責無旁貸，坦然面對黨的處置。而所有同仁會一起面對、還原真相，民眾黨絕不會被擊垮。

黃珊珊於臉書表示，競選總部政治獻金申報不實的爭議，她要再次重申，競總的申報處理過程當然有重大瑕疵，但到目前為止，短報的支出、被會計師誤登的金額，都有憑證，也用於大選，然而發生這件事，自己深感抱歉與遺憾。

黃珊珊表示，從競選開始的第一天，到最近發生的爭議，任何過程中未盡完善的閃失，她身為總幹事，概括承受所有責難，今天要再一次向支持台灣民眾黨的朋友，致上最深刻歉意，大家的疑慮與憤怒，非常理解，因為民眾黨比大家更難過、更痛苦。

黃珊珊說，民眾黨此次財務處理程序有嚴重瑕疵，申報過程匪夷所思的草率與混亂，都將一一查明，也將配合檢調調查，給支持者與社會一個清楚的交代。

黃珊珊強調，五年來，自己在政壇陪著柯文哲主席戰鬥，身為一個戰士，幾年前曾面對生死關頭，當時她沒有投降；現在，她也不會丟盔棄甲，該負的責任，絕不迴避，交付的任務，也絕不會退縮，身為競選總幹事，責無旁貸，坦然面對也尊重黨的處置。

最後，黃珊珊總結，現在主席交付給她善後的任務，就是要做好「清查帳務、重建信任」的重大工程，她一定會負起責任，完成任務。而外界的各種意見，民眾黨都虛心接受，競選總部所有同仁會一起共同面對，繼續努力讓真相還原，當然，民眾黨也絕不會被擊垮。

▼ 左起黃珊珊、柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

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