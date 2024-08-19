左鎮噶瑪噶居寺普渡物資捐贈偏鄉弱勢　佛祖福袋嘉惠山區居民

▲時值農曆七月，台南左鎮噶瑪噶居寺今年配合普渡實施「弱勢家庭福袋物資計畫」，會後普渡物資捐贈給左鎮、玉井、南化、楠西等四偏鄉行政區弱勢，計有1270人受惠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

時值農曆七月，台南左鎮噶瑪噶居寺今年配合普渡實施「弱勢家庭福袋物資計畫」，會後普渡物資捐贈給左鎮、玉井、南化、楠西等四偏鄉行政區弱勢，並有別於過去以戶為單位，改以每戶人數為標準，每人一箱，總計有1270人受惠，

物資由區公所代為發放。

首場捐贈儀式19日於左鎮區公所舉辦，邀請台南市政府社會局及各區受贈區長代表出席，共為此項愛心行動作見證，期集眾人之力惠澤眾生，展現對偏遠山區弱勢家庭的關懷，也彰顯佛教慈悲利他精神。

為將菩薩道落實於生活中，並照顧資源較少的山區弱勢家庭，左鎮噶居寺每年農曆七月舉辦普度活動，會後並將百桌普度物資捐贈給寺方周邊的左鎮、玉井、南化、楠西等山區貧困家庭，以利益眾生為念，將供僧善行擴大為救助弱勢，將慈悲善念化為愛心，與眾人共享佛祖恩澤。

洛本天津仁波切表示，噶瑪噶居寺致力弘揚藏傳佛教、多面向落實宗教淨化人心社會功能，法會普渡既為感念先人，也能安頓人心，普渡物資捐贈則是分享八方四眾願力，讓山區偏遠地居社會弱勢家庭同享佛祖的庇佑與加持，慈悲普度，冥陽兩利。

有感於山區社福資源相對較少，去年普渡洛本天津仁波切特指示選購干貝、花菇等單價較高供品，為弱勢家庭補充營養，今年則以家庭實際生活用品為主，因品項多，特以綜合福袋概念以福箱方式發放，除沙拉油外，也隨機裝入各品項食品；另有別於過去以戶為單位，今年也擴大以列案受照顧人數為對象，四區內低、中低收入戶暨玉井區社福中心列案邊緣戶總計約543戶1270人受惠，每人均可獲得一箱福袋物資。

噶居寺表示，因發放物資多，特別招募志工協助裝箱，考量山區居民多以機車代步，今年福箱以機車易運送的箱體為主，以方便各家庭領取，預定8月19、20日上、下午分四場次送至各公所指定地點，由區公所排定時程通知區內弱勢家庭前往領取。