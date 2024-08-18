AIT「慶讚中元」燒美金紙錢！　入境隨俗綠色乖乖、啤酒端上供桌

▲美國在台協會AIT一同慶讚中元。（圖／翻攝自Facebook／美國在台協會 AIT）

記者郭運興／台北報導

今（18日）是中元節，台灣習俗家家戶戶都會準備供品祭拜，而美國在台協會（AIT）一同慶讚中元，他們也入境隨俗普渡，特別準備美金造型的紙錢，當然也沒忘記台灣人深信的「神秘力量」綠色乖乖，更祝福大家身體健康、闔家平安。

美國在台協會AIT於臉書曬出「普渡照」表示，今天是中元普渡，AIT 也加入台灣民眾的行列，一起祭拜祖先和好兄弟！

美國在台協會AIT指出，他們準備了紙錢，更強調是美金！還有食物和啤酒，當然也準備了乖乖，因為他們也知道「乖乖」有神秘力量，能讓難以控制的機器乖乖聽話！

美國在台協會AIT也提到，今年普渡大家準備了什麼呢？AIT祝大家身體健康、闔家平安！

而此篇貼文一出，吸引迫千網友按讚，紛紛留言，「謝謝你們尊重我們的文化習俗」、「謝謝AIT入境隨俗」、「謝謝AIT這麼護台灣」，更有網友幽默表示，「好兄弟拿到美金還要換匯耶，不然要拿到美國玩了」、「在台灣燒美金，那可要把匯率算好了，最近匯率波動」。

▼美國在台協會AIT一同慶讚中元。（圖／翻攝自Facebook／美國在台協會 AIT）