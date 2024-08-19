應曉薇「愛之船」圓滿返航！攜手孩子許下美好心願讓感恩與夢想同行

▲由北市議員應曉薇帶領的「百人圓夢旅」公益郵輪見學行圓滿落幕，惜別晚會上所有人一起點亮台灣，氣氛溫馨。（圖／記者張芳瑜攝，下同）

記者張芳瑜／沖繩報導

由臺北市議員應曉薇發起統籌的大型海上公益活動「愛之船-百人圓夢旅」，為期五天四夜的航程於18日畫下圓滿句點，在這段旅程中，百位品學兼優的學子們都充分感受到了大海無邊的魅力，接受日本沖繩和石垣島異國文化的洗禮，也在歌詩達豪華郵輪上盡情享受義大利式的生活體驗，17日在郵輪上最後一夜舉辦的惜別晚會及「點亮臺灣」活動，讓孩子們依依不捨，紛紛真情流露向促成此次旅程的所有人表達感謝之意，也許下心願要在將來有能力時，樂於手心向下、幫助他人。

許多孩子都是因為這一次的圓夢之旅才拿到人生第一本護照，首次搭上郵輪、踏上日本的土地，都讓他們感到十分新鮮有趣，像是古亭國中的陳以翔和龍山國中的葉芷妤、黃品慈和烏金曲基就笑說，最喜歡郵輪上種類豐富多樣的自助餐點，也很興奮能夠逛國際通，買到了不少可愛特別的小物當作這趟旅程的收藏紀念，當然也沒忘記買零食餅乾等美味伴手禮，要帶回家跟家人一起品嚐、一邊分享這一次難得的海外見學經驗。

▲▼龍山國中的葉芷妤（左起）、黃品慈和烏金曲基以及古亭國中陳以翔（下圖），都十分享受走逛沖繩的體驗，買了許多特色小物和伴手禮要給家人朋友。

成功高中官家全同學也最喜歡郵輪提供的多樣化餐飲，大讚食材新鮮、烹調專業又美味，「每天都吃得很開心」；對於能參觀平時沒有機會進入的郵輪船長室印象超深刻，還參加了船上舉辦的白色派對，跟著音樂一起搖擺舞動、心情超嗨。見學行參觀了日本波上宮，更讓喜愛神社的他直呼「圓夢了！」特別誠心地向神明祈求保佑家人平安、學業順利，官家全更希望自己未來能像應曉薇議員一樣，「以後有了能力也要幫助別人」。

▲這次郵輪見學之旅讓成功高中官家全增長了不少見聞，對寫程式相當有興趣的他，希望未來也可以像應曉薇議員一樣透過專業幫助他人。

應曉薇在17日的惜別晚會上表示，「策劃近一年，有太多人幫忙才能夠成就這趟百人圓夢之旅」，她十分感謝由台北市長蔣萬安帶領的臺北市教育局、社會局等各協辦局處，也特別感謝寶佳公益慈善基金會、中華華夏希望關懷協會出資出力，其中百威旅遊盡心盡力規劃完善行程、大理高中校長處理各種突發狀況，都讓旅程更加精彩順利。歌詩達莎倫娜號的船長、酒店總監、餐飲總監和客戶關係經理亦親自蒞臨參加晚會，並為8月份的壽星學生慶生，船長更特地以中文致詞為學生們送上祝福；應曉薇不忘提醒學生們，感謝一路隨行陪伴照顧他們的師長和志工保姆們，因為有安穩的「靠山」才能讓學生們玩得開心又平安。

▲晚會貼心安排為8月生日的學生們慶生，歌詩達號船長（前排左四）受議員應曉薇（左一）和教育局副局長陳素慧（左二）之邀特地前來祝賀。

而台灣就是所有人的靠山，因此特別在晚會活動中安排了「點亮台灣」橋段，應曉薇感性說到，「人生就好像在大海上一定會遇上波浪，我希望大家都要記得你們來自於哪裡，保持一顆最乾淨、善良的心，面對困難挫折時勇往直前，未來的你們一定比我們更強壯。」教育局陳素慧副局長也鼓勵孩子不要忘記這段旅程，未來不論何時何地都能保持初心點亮臺灣，孩子們閉上雙眼、神情專注地許願，場面十分溫馨。

▲▼應曉薇和學生們一起「點亮台灣」，祈願不忘初心、成為更好的人，共同守護台灣這個家園。

參與百人圓夢旅的成功高中魏伯勳同學，曾有國際交換學生經驗，晚會上特別以中英文致詞訴說此趟航程的心情，他笑說很開心能在船上遇到許多不同國籍的人、練習英文對話交流，還和同行夥伴一起玩遍郵輪上各種設施、享受音樂表演，在沖繩和石垣島探險、品嚐道地拉麵，也因為聽了導覽了解日本神社及古蹟背後的故事，讓他對歷史產生了興趣，能擁有這麼多有趣的回憶，魏伯勳感謝所有籌辦團隊和師長志工「沒有你們就沒有這次美好的旅程」，他希望自己保持一顆求知若渴的心，未來能像議員應曉薇一樣「把愛的種子散播下去」。同樣來自成功高中的張亞瑟則笑說，回國就要面對學測，能在大考前參與這趟日本見學之旅非常開心也十分感激，親眼看到了許多歷史文物、體驗曾未有過的豪華郵輪，是相當珍貴難忘的回憶。

▲成功高中魏伯勳（左）和張亞瑟（右）兩人都對於首次搭乘郵輪見學的體驗，感到相當難忘。

古亭國中盧心潔致詞時說到自己是第一次出國，搭郵輪、赴日見學都是她的人生初體驗，深刻感受到日本的文化及歷史，也喜歡船上所有設施及精彩節目表演，覺得很有趣、也學習收穫到了許多。同樣是首次搭郵輪出國的萬華國中余嘉佑同學，最難忘參觀了郵輪駕駛室，也對船上每位工作人員都盡責做好份內事以及日本乾淨整潔的街道、鞠躬有禮的服務留下了深刻印象，還體認到了語言的重要性，表示未來要更有勇氣不怕錯地多說，才能真正學以致用。

▲▼古亭國中盧心潔（上圖）和萬華國中余嘉佑（下圖）認為此次旅程既好玩又收穫滿滿。

南門國中潘思諭則是驚訝歌詩達號郵輪的巨大，「沒想到可以承載這麼多人，大到會迷路」，看到船上其他遊客能以流利中英文切換語言溝通，讓她燃起了精讀英文的心，在郵輪上和沖繩的自由活動時間，也讓她笑說學到了許多異國生存的經驗，「日本真的帶給我許多啟發，像是打開新世界一樣」，她十分感謝應曉薇議員和籌辦的所有單位及志工老師，「我會將這些寶貴經驗謹記於心，讓這些回憶成為我繼續努力的方向。」

▲南門國中潘思諭在這次見學之旅大大拓展眼界，十分開心看見了許多未曾見過的風景。

雙園國中吳皓翔真誠地感謝應曉薇議員籌備了百人圓夢之旅，「讓我有機會出國見識到日本的神社及生活型態，謝謝這次的學習之旅，回校之後我也會認真學習，以後若有所成就，我也會回饋社會。」弘道國中黃大偉熱情分享對這次圓夢之旅的喜愛，像是參拜波上宮且抽到了非常好運的籤，以及在石垣島探尋當地神社，都讓他十分開心，他也在郵輪上的派對上放飛自我、盡興熱舞，能有這麼棒的體驗他最感謝應曉薇議員的籌劃，也對旅程中一路陪在身旁的志工表達誠摯謝意。

▲▼雙園國中吳皓翔（上圖）和弘道國中黃大偉（下圖）對於能參加這趟公益郵輪見學之旅，感到十分開心，也感謝籌劃旅程的所有人。

「愛之船-百人圓夢旅」五天四夜活動，讓所有參與的學生留下滿滿的回憶，在「點亮台灣」的片刻，應曉薇與同學一起許願，許願人生永遠充滿慈悲與智慧、許願眾人一起守護台灣，她表示前一秒付出什麼，這一秒就忘記，下一秒繼續付出就對了。「就像大海給我的啟示，上善若水。」希望未來還要帶更多沒出過國的孩子閱覽世界，期待愛之船再度揚帆的那天快點到來。