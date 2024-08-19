關懷弱勢資收戶！花蓮今年迄7月底472人受惠　每月最高補貼5千

▲▼受疫情及天災影響，資收市場收購價格下跌，導致資收個體戶收入銳減。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為照顧辛勞的弱勢資收個體戶，花蓮縣政府今年度持續攜手各鄉鎮市公所清潔隊辦理「資收關懷計畫」，提供普遍優於回收市場的價格及到府收運服務，補助個體戶每個月最高5,000元，希望照顧更多有需求的資收個體戶，補助其增加收益、使生活更有保障。

住在壽豐鄉的于先生是一名智力發育障礙者，特殊學校畢業後，原先在阿姨的模具工廠工作，後返花蓮。起初找了些零工，卻因個性憨厚老實經常被人欺負，工作不順利，只好居家休養，無法獲得收入。平時在熟悉的街道裡，經常看見有人隨地棄置的寶特瓶、鐵皮等資源垃圾，本來只是順手撿回來整理分類，有了此契機之後，便與家人開始從事資源回收工作。

從事資源回收工作初期，收入不固定，直至後來透過壽豐鄉公所引薦，加入「資源回收關懷計畫」，漸漸有了份穩定收入，于先生家人表示，感謝花蓮縣政府提供資源，改善經濟狀況，並透過回收工作，讓生活有了重心，也能對環境及社會成就一份貢獻！

▲花蓮縣政府辦理「資收關懷計畫」，提供普遍優於回收市場的價格及到府收運服務，使生活更有保障。

縣長徐榛蔚表示，受疫情及近期天災影響，資收物市場收購價格下跌，導致資收個體戶收入銳減，為降低對於弱勢資收個體戶造成的衝擊，本縣持續配合環境部執行「資收關懷計畫」，以關懷弱勢出發，每人每月回收補助上限為5,000元。

花蓮縣今年至7月底累計補助472人次，累計補助金額達2,225,728元。各行政區中，以花蓮市、壽豐鄉及鳳林鎮參與資收關懷計畫人數最多，鼓勵各區清潔隊協助發掘需要協助之個體業者，並輔導參與資收關懷計畫；因補助名額有限，若個體業者有意參與資收關懷計畫亦可洽詢所轄鄉鎮市公所清潔隊。

