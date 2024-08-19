二千份禮盒捐助台南社福機構　正統鹿耳門聖母廟攜手信徒共同普渡植福

▲台南正統鹿耳門聖母廟「普渡植福」活動，短短三個月內，獲得近千家戶響應及網絡認捐之善信大德踴躍參與支持，普渡席開千桌圓滿完成，19日廟方將普渡植福之供品，超過近2000盒，將全數捐出。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南正統鹿耳門聖母廟「普渡植福」活動，以往都是由各角頭、各鄉里信眾自己拿供品來感懷祭拜先人，於普渡圓滿後供品再各自取回，而現任鄭主委，延續第十三屆 王增榮主委，推行「普渡植福」活動。

鄭主委並指示擴大辦理，讓群眾得以用自身小愛力量、聚結大愛奉獻，幫助更多需要的人，且本「普渡植福」活動，在短短三個月內，獲得近千家戶響應，本廟特別感謝全台灣信眾、甚至遠從世界各國網絡認捐之善信大德，踴躍的參與支持，18日普渡席開千桌，圓滿完成，19日廟方將普渡植福之供品，超過近2000盒，將全數捐出。

這次受贈的單位共有：實物愛心銀行第一區分行、實物愛心銀行第二區分行、實物愛心銀行第三區分行、實物愛心銀行第四區分行、實物愛心銀行第五區分行、安南社福中心、社團法人台南市智障者福利家長協進會、社團法人台南市慈光心智關懷協會、社團法人台南市脊髓損傷者協會、社團法人台南市佑明視障協進會、社團法人台南市心智障礙關顧協會、社團法人台南市無障礙協會、社團法人台南市樂活關愛協會、社團法人台南市聽障體育運動協會、社團法人台南市復健青年勵進會、台南市私立怡安老人長期照顧中心(養護型) 、財團法人台灣省台南市台灣首廟天壇附設台南市私立天壇老人養護中心、台南市私立馨園老人長期照顧中心(養護型) 、台南市私立同安老人長期照顧中心(養護型) 、台南市私立宜仁老人長期照顧中心(養護型) 、台南市私立藤澤養護之家、台南市私立佳欣老人長期照顧中心(養護型) 、台南市私立馨心老人養護中心、佳里榮民之家、螢火蟲康復之家、蝴蝶康復之家、菩提林教養院、龍崎教養院、五甲教養院、長泰教養院、朝興啟能中心、嘉義教養院等社福機構，以及城北里、城中里、城南里、城西里、青草里、砂崙里、學東里等土城七里弱勢家戶。40多個單位派出近百位工作人員搬運物資，立即把愛心禮盒送到需要的人手上，看到這樣的畫面，相信捐贈者也會感受到共同行善植福的溫暖感動。

正統鹿耳門聖母廟期許明年可以再邀集社會大眾的力量，將中元普渡對先人的感懷、鬼神的崇敬、化做實質的正能量，幫助台灣更多弱勢族群。