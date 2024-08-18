三重區8月間火災1死1傷　天后宮捐200顆住警器「弱勢族群優先」

▲三重天后宮捐贈200顆住警器給新北市消防局 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區有許多老舊住宅，8月間發生2起重大火災意外，造成1人死亡1人受傷，有鑑於此，三重天后宮今特地捐贈200顆住宅用火災警報器，希望能減少火災發生後造成人倫憾事，新北消防局第三大隊陳大隊長表示，將優先替獨居老人、低收入戶、資源回收戶、身心障礙等弱勢族群進行到府安裝，也呼籲社會大眾能自行購買安裝住警器。

三重天后宮聽聞三重地區有許多老舊住宅因未設置火警自動警報設備，無法在火災發生時預警住戶及時逃生，光今年8月間就發生2起重大火災，造成1死1傷悲劇，經統計從2020年至2024年，新北市已有112件因住戶有安裝住警器而成功逃生之案例，顯見安裝住警器確實能有效爭取黃金逃生時間，因此即發起本次的捐贈善行，捐贈200顆住警器，期望藉由住警器之全面安裝，降低火災危害，共同守護市民居家安全。

新北市政府消防局第三大隊長大隊長陳志德表示，非常感謝天后宮天上聖母這次的拋磚引玉，共襄盛舉以及對社會公益之熱心付出，一同關注社會上弱勢族群住居安全，新北市政府消防局將優先替獨居老人、低收入戶、資源回收戶、身心障礙等弱勢族群進行到府安裝，也呼籲社會大眾能自行購買安裝住警器，每多一分火災預防，就少一分災害損失，創造安居新北的環境。