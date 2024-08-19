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提升偏鄉急救醫療資源　東海岸善心企業以母為名捐救護車

▲在東部經營露營區的莊志（右）先生與徐青梅女士回饋鄉里，捐贈花蓮醫院豐濱分院全新救護車。（圖／花蓮醫院提供，下同）

在東部經營露營區的莊志（右）先生與徐青梅女士回饋鄉里，捐贈花蓮醫院豐濱分院全新救護車。（圖／花蓮醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在東部經營浪花蟹露營區的莊志忠先生與徐青梅女士回饋鄉里，捐贈衛生福利部花蓮醫院豐濱分院全新救護車一輛，捐贈典禮16日上午10時在豐濱原住民分院舉辦，由本院副院長林哲民及分院長林玉祥代表受贈。豐濱鄉公所鄉長邱福順、秘書鄭立渝、台東縣議員高美珠及貓公頭目高金萬也都特別到場致詞感謝。

浪花蟹露營區業者感恩懷念慈母，以母親陳玉招女士名義捐贈救護車致衛生福利部花蓮醫院豐濱原住民分院，期盼為花蓮狹長的海岸線提供緊急救護，減少偏鄉地區在地居民生命財產的損失。

花蓮海岸線長達170餘公里，爭取縮短交通時間對於偏鄉緊急醫療救護是一大考驗，衛生福利部花蓮醫院豐濱原住民分院即扮演重要的醫療救援角色，自2023年1月至今年7月；經豐濱分院轉院後送病人達409人次，在面臨緊急救援情況下，救護車上的醫療設備，往往在黃金救援時間，扮演為民眾爭取存活的重要角色。每年6月至9月是秀姑巒溪泛舟旺季，衛生福利部花蓮醫院及分院的醫療團隊在秀姑巒溪的中下游，設置兩處緊急醫療救護站，提供最即時醫療援助，讓來訪遊客玩得盡興之餘，也能有第一時間的安全救護。

▲在東部經營露營區的莊志（右）先生與徐青梅女士回饋鄉里，捐贈花蓮醫院豐濱分院全新救護車。（圖／花蓮醫院提供，下同）

豐濱原住民分院舉辦捐贈典禮。

捐贈者莊志忠先生表示。希望藉由捐贈救護車，能夠縮短偏鄉地區民眾得到醫療救治的時間，不因交通問題而影響就醫，希望透過捐贈救護車，拋磚引玉為社會盡一份心力，能夠在親友齊聚共同見證下，將這輛救護車捐贈給需要的豐濱原住民分院，對捐贈者家族作為紀念母親陳玉招女士是一件非常有意義的事情。

衛生福利部花蓮醫院林彥雄院長表示，提供偏鄉醫療是公立醫院的使命，由衷感謝捐贈者熱心公益捐贈救護車的善舉。豐濱分院不僅致力於緊急醫療救護，從提供偏鄉醫療照護到部落提供巡迴醫療、居家醫療及遠距醫療門診等，衛生福利部花蓮醫院豐濱原住民分院致力於成為偏鄉地區的燈塔，為在地民眾提供即時的醫療服務，完善的後送資源讓病患獲得更適切的醫療照護。
 

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