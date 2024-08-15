自己財產自己護　台南順越工業企業義消成軍

▲台南市消防局第四大隊於15日辦理「新市區順越工業股份有限公司企業義消成軍典禮」，展示消防局推動企業義消成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第四大隊於15日辦理「新市區順越工業股份有限公司企業義消成軍典禮」，展示消防局推動企業義消成果，新進企業義消會接受消防局辦理的基礎訓練，平時能擔任廠內種子教官，災害發生時可立即緊急應變，保護公司自己的財產減少廠方損失，同時也可協助在地新市消防分隊執行救災救護工作，可謂一舉多得結合在地企業有效運用民間力量。

鑒於工廠擁有重要製程及存放大量成品，順越工業股份有限公司副董事長蔡安忠同時為台南市消防之友會第四辦事處顧問，對於火災風險非常重視，秉持「自己財產自己保護」的觀念，非常支持本次企業義消的成軍，更積極招募廠內有志青年加入企業義消行列。

本次企業義消的成軍典禮在新市分隊的指導下，由新進3名企業義消示範滅火器運用及操作廠區的室內消防栓，並由義消第四大隊長林窓堂率義消同仁一同觀禮，歡迎在地企業加入義消行列共同守護城市安全。

第四大隊大隊長蔡國保強調，廠方平時須落實自衛消防編組訓練，才能在災時正確應變，發揮通報、滅火、避難引導、救護及安全防護的功能，而其中企業義消就擔任重要角色，近期於山上區發生的化學工廠大火，當天就有宏遠紡織的企業義消一同加入救災行列，實屬難得，顯示企業義消推動工作的成功。

消防局局長李明峯更表示，消防局在市長黃偉哲大力支持推動下，各項裝備器材及訓練也不斷提升，同時也推廣企業義消及企業防災工作讓城市安全更加完善，期望透過各廠家的消防應變種子人員，在經過消防局新進義消48小時及未來定期的消防專業訓練，能讓廠家具備初期應變及搶救的能量，同時也能建立起各廠家間的消防聯防機制。

市長黃偉哲表示，加入義消不僅是救人救自己，更是累積功德最快的方式，讓我們一起來努力守護家園、保護這個城市的安全；也鼓勵企業場所業者擇派員工加入義消行列，藉此培植員工初期消防救災應變能力，提升場所自我消防防護能量。