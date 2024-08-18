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不是冰淇淋！辦桌「壓軸1神物」爆好吃　網狂呼：外面買不到

▲▼吃喜宴見「炸雞腿」？一端出整桌親友全臉綠　內行揭真相（圖／翻攝美食公社）

▲壓軸神物「炸雞腿」上場了！（示意圖／翻攝美食公社）

網搜小組／劉維榛報導

許多人吃喜宴，最期待最後一道「冰淇淋」，不過有網友笑稱，在南部吃流水席，沒想到吃完水果與冰品後，服務生又端出熱騰騰的炸雞，讓原PO感動不已，「小時候才有的回憶竟然出現了！」文章曝光後，一票網友也狂呼，「這種雞腿雞翅超好吃...外面買不到這種口味的！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》表示，最近在南部吃傳統流水席，以往最後一道是水果與冰品，沒想到還有壓軸神物，看見熱呼呼的炸雞被端上桌後，瞬間引發現場賓客高潮。

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原PO感動直呼，啃下鮮嫩多汁炸雞腿那一刻時，讓她小時候回憶不斷湧現。

一票網友也爆共鳴，「這真的是小時候的回憶，以前沒麥當勞跟肯德基可吃，流水席對我們來說是最奢侈的美食了」、「對！小的時候吃辦桌，炸雞腿都是後面才出現的」、「超級好吃，小時候最愛」、「早年好像還有一道蜜汁烤全雞也不錯，現在很少見了」、「這種雞腿雞翅超好吃...外面買不到這種口味的，但是當初請客丈母娘說太粗俗了，不給我加這道菜」、「小時候流水席的最後一道，必打包」、「專門是為了給大家打包回家吃的」、「以前那一道雞腿，雞翅比肯X基好吃」。

也有網友滿頭問號回應，「炸雞腿還真沒見過…」「好酷，沒看過耶」、「我活到26歲沒看過有炸雞腿的」、「那我太年輕了，沒遇過流水席有炸雞腿的」。

其他網友分享類似澎派菜色，「高雄吃過2次結婚場，有炸雞腿、雞翅、肉丸，整盤像山一樣高」、「我只吃過有出炸龍蝦三明治的，沒吃過出炸雞腿的」、「很多鄉下傳統宴席還有喔！去年我姪子結婚是肉排」。

過去一名網友曾解釋，「早期辦桌是以家常菜宴客，經濟能力好的就能上肉品，炸雞是後期才有的高檔食材，早期農業流水席就有炸雞，也只出現在大戶人家！」

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