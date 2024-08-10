七夕佳節相約台南浪漫一夏　重返懷舊露天電影院限量冰品免費換！

▲台南七夕嘉年華於七夕夜當晚，於愛國婦人會館廣場放映電影《當男人戀愛時》，同時祭出限量冰品兌換活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

一年一度浪漫七夕月，台南七夕嘉年華於七夕夜當晚，於愛國婦人會館廣場放映電影《當男人戀愛時》，同時祭出限量冰品兌換活動，只要民眾身著復古服飾或配飾，即可兌換領取限量免費「莉莉水果冰」，邀請民眾感受浪漫七夕夏夜！

此次與社團法人台灣南方影像學會合作，放映金獎電影《當男人戀愛時》，呼應台式浪漫的情愛氛圍外，民眾身著復古服飾，前50名民眾即可兌換莉莉水果店冰品，活動以回朔記憶中的廟埕為核心，期望將早期街訪鄰居齊聚、相揪看電影的常民生活帶入，夏夜涼風，吃冰看電影，享受復古年代的七夕節慶盛會！



文化局表示，今年適逢台南400，「2024台灣文化創意博覽會」在台南，為使活動擴大舉辦，「台南七夕嘉年華」共同響應文博會盛事，呼應台南概念展區Lesson:D 「台南作為台灣歷史教室」的核心理念，以校園為概念發想，於「321巷藝術聚落」辦理橫跨雙周末的活動，今年度活動主題「噯呀愛呀」以聲音作為表現媒介，探索七夕文化的多樣性，活動精采可期，不可錯過！



台南市長黃偉哲表示，台南是一座被月老祝福的城市，七夕文化多樣風貌的內涵呈現，從眾多七夕神祇體會愛的多元性，期待透過創意文化轉譯，汲取七夕神明的衍伸意涵，邀請民眾從愛裡學歷史。

2024台南七夕嘉年華-噯呀愛呀8月24日、8月25日、8月31日、9月1日

321巷藝術聚落 戶外草地區

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