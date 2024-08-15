懷孕2個月「暴吃胖4公斤」被家人狂唸！她嘆：吃炸雞要躲起來

▲家人要她不要吃太多。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者施怡妏／綜合報導

一名孕婦表示，懷孕剛滿兩個多月，懷孕後食量變大，體重從53公斤飆到57公斤，但老公希望她為了健康控制體重，要她克制想吃東西的慾望，本以為逃到娘家可以鬆口氣，沒想到爸媽也狂念，控制她吃東西的份量，她只好點外送炸雞，躲起來偷偷吃，無奈直呼「超委屈」。

女網友在Dcard發文，身高170公分，懷孕後食量變大，短短兩個月，體重從53公斤飆到57公斤，老公對此感到擔憂，希望她能控制體重，認為前兩個月的孕期應該不會有太大的肚子，體重增加應該在胎兒變大後才會出現。

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因此，原PO決定回娘家，希望能得到自由，「誰知溜回娘家後，換成我爸媽同時唸」，媽媽都會準備健康餐點，不過偶爾也會想吃韓式炸雞，好吃的蛋糕想多吃一點，爸媽卻說只能吃2塊，甚至還被罵，「我媽也說不要吃不健康的，蛋糕都精緻食品，對妳沒有好處還會胖到母體」。

最後，她決定自己叫炸雞外送，躲起來偷偷吃，「總覺得為什麼當孕婦當得委屈巴巴」，還沒懷孕前吃東西都不會被唸，現在吃東西還得躲起來吃，「哪有孕婦吃個東西躲躲藏藏，想問有人跟我一樣嗎？不然我真的會覺得為什麼要這樣限制我，我吃了是罪大惡極了嗎，我就是想吃啊」。

貼文曝光，網友表示家人是出於好意，「之前懷孕的時侯，衛教的護理師也是說要克制耶，不要胖太多，所以你老公跟你家人也是出自好意啦」、「妳唯一需要克制的只有少吃高糖的精緻食品而已，不是因為體重，只是不健康」、「口腹之慾是需要偶爾滿足，但孕婦的體重控制確實重要，不然產後甩肉也困難」、「我就是開心吃的那個，反正我每次孕期就是會胖，懷孕已經夠痛苦了，還要克制不能吃想吃的也太地獄了」。