新人時期「最討厭聽到前輩說什麼？」　網答案爆共鳴：真的是這樣

▲新人時期，最討厭聽到什麼話？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組/／曾筠淇報導

新人時期，最討厭聽到主管、前輩說什麼？近日有網友發文表示，她之前轉換跑道，在新領域還是個菜鳥，然而有時向同事提問，對方卻會反問「你覺得呢？」讓她覺得很討厭。貼文曝光後，也引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「新人時期最討厭聽到什麼話」為標題發文，提到她已有6年的工作經驗，也曾經帶過新人，所以深知在遇到不懂的問題時，一定要先自己思考，真的不明白再提問。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO近期轉換跑道，在該領域還是菜鳥。雖然在新的工作環境中，主管都會說有不懂的問題一定要問，但當她因為真的不懂而發問，前輩或主管卻會回她「你覺得呢？」讓她覺得很討厭，畢竟她自己要是能夠想出答案，就不需要去問了，大家在新人時期最討厭聽到什麼話呢？

貼文曝光後，最多愛心的留言內容是「『來！這部分我先跟你說個大概，你也不需要去記，下次遇到我再更詳細的說明。』然後下次『這部分我有講過了啊，你怎麼沒記？』」顯然有不少人認同這個說法或有共鳴。還有網友在該則留言底下表示，「觸爛，這根本我現在遇到的」、「真的是這樣」。

另也有網友回應，「我最討厭的話是看你啊，你覺得該怎麼樣就怎麼樣做」、「我遇到的跟你一模一樣，說不會的要問，問了又說要自己想，不要用你的問題來反問我！我會就不用問你了好嗎」、「『都來多久了！』你們根本沒教過」、「『你主管沒教你嗎？』啊就沒有啊」、「『你懂我意思嗎？』重複好幾遍，說這種話很像把人當白痴」。