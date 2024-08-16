▲現在有很多影片都會在最開頭放置預告。（示意圖／記者施怡妏攝）

網搜小組／曾筠淇報導

若常看YouTube就會發現，很多影片在最一開頭會有「精華片段」或是「預告」，不過近日就有網友不解，為什麼要在片頭放搶先看？他就已經有要看這部影片了，這樣剪有什麼好處？貼文曝光後，引發討論，YouTuber阿神也現身留言處解答。

男網友在Dcard上，以「X到底YT影片在剪X小預告」為標題發文，提到許多YouTuber在影片開頭都會放置該片的前置預告或搶先看內容，對此他實在困惑，這跟點閱率或流量是否有關呢？

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原PO也直言，他本來就打算觀看這部影片了，為什麼還要被迫看預告？他覺得這比影片中間安插業配或廣告還要煩人。他也說，以前的影片似乎不太會有這種片段，現在這樣剪有什麼好處？

▲阿神回應。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我也是討厭預告的那種，我是很明確知道想看這個創作者的片，如果他前面放預告反而降低了我想看的期待感」、「我覺得可以放預告，但不要預告給我正片紋絲不動取一段出來水時間」、「+1，遇到這種影片我一定跳過開頭，但沒辦法，演算法就愛這味」、「+1，討厭預告，我都直接跳過」。

知名實況主、YouTuber阿神則留言解答，「主要是為了續看率～而續看率又會影響到演算法+收益」，這種剪輯方式差不多在2021年開始流行，他之前也以為這樣做會讓續看率降低，但實際測試2個月後卻發現，「整體是有顯著成長的，從原本9分鐘觀看時間成長到11～13分鐘左右」。