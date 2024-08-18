生小孩也AA制？他喊2費用「男人若不全付」很丟臉：感謝老婆願意生

▲原PO不解生孩子為何要AA制。（示意圖／取自Pixabay，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

有些情侶、夫妻在花費上會採AA制，避免雙方因錢起爭執。不過近日就有網友發文表示，他能接受在養育孩子的費用上採AA制，但若連生小孩的錢都要AA制，就讓他覺得很丟臉。貼文曝光後，引發網友討論。

男網友在Dcard上，以「生孩子到底為什麼要AA」為標題發文，提到他可以接受在養育小孩的過程中，所有的花費都由父母雙方共同承擔，畢竟，這是父母的共同責任。

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然而，原PO實在不理解，為何有人連生小孩的費用也要求AA，連月子中心、無痛分娩（減痛分娩）都有AA的男人究竟有多窮？他直言，假設男人能夠生產，且妻子願意承擔所有的費用，有多少男人會願意生產？如果有男人願意，那分攤費用也無妨；但相對的，如果男人自己都不願意生產，那他就不理解為何還要求分攤費用了。

原PO表示，他自己就是那種，就算老婆幫出全額費用，甚至還額外給錢也未必願意生產的人，所以老婆願意生產，他真的非常感謝，也甘願支付所有的生產費用，甚至給妻子紅包。他認為，平時的消費可以AA，但連生小孩都要求分攤的話，真的讓他覺得很丟臉。

貼文曝光後，底下女網友紛紛回應，「男生願意生、小孩跟我姓，我全付」、「認真覺得各種花費都可以討論，但生孩子AA還是別生」、「本來就是啊，生小孩一個人出力一個人出錢，這有什麼好A」、「全世界的男人都該看看這篇」。

還有網友表示，「我老公也是跟我說，他聽到我在產房裡，人生中叫得最大聲，然後他就知道我一定是很痛才叫出人生最大聲，之後就只是很心疼我」、「就其實男女生都是在意對方的心意跟態度啦，女生不要一副我生小孩欸，你應該全出的嘴臉；男生不要生小孩很厲害嗎、為什麼都要我出的樣子，態度決定一切」。