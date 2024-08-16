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想找另一半「妹子列5條件」年收90萬、有車！網噓爆：全面性高攀

▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲原PO列擇偶條件。（示意圖／翻攝免費圖庫pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

現代人生活忙碌，加上網路變得發達，不少人喜歡透過交友軟體尋找另一半，一名女網友表示，年收入約60萬元，沒有房沒有車，希望找個陽光男孩，年收入90萬元以上，大方體貼，如果有車的話會更好，好奇「會太挑嗎？」貼文曝光，被大批網友砲轟。

女網友在Dcard發文，「這樣會太挑嗎？」列出自己的條件，今年24歲，身高153公分，體重45公斤，C罩杯，學歷是私立大學，年收入約60萬元，家裡不富裕但是沒有負債，沒有車沒有房，沒有不良嗜好；興趣是追劇，一年出國一次，偶爾會下廚，交友圈不大，個性內向型，但在熟悉的朋友面前話很多。

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她寫下另一半的條件，年齡介於23歲-31歲，身高175公分以上，學歷為中字輩（國立中央大學、國立中興大學、國立中山大學、國立中正大學）理工科以上，希望對方是一位愛笑、陽光、喜歡運動的男生，並且大方體貼，年收入90萬元以上，最好有車，且無不良嗜好，「目前只想到這樣，會太挑嗎？」

貼文曝光，網友吐槽做夢比較快，「喜歡追劇，那就快去睡做白日夢，就有你要的條件的男人」、「算蠻挑的吧，除了年齡條件和無不良嗜好比較合理以外，其他條件都跟你自己本身在不同等級」、「全部條件都往上高攀，你要確定對方真的會認真」、「很挑，30%內在條件，70%的外在（物質）」、「60萬找一個90萬年收，會不會有點不要臉」。

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