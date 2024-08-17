日本赤石岳登山事故！2男相繼「失足墜崖」頭破血流

▲位於山梨縣南阿爾卑斯市的赤石岳16、17日發生登山墜崖事故。（圖／翻攝自維基百科）

記者羅翊宬／編譯

日本再度傳出登山事故！位於山梨縣南阿爾卑斯市的赤石岳分別傳出2名男性被人發現倒在山崖邊，研判是登山時失足墜崖，其中一人甚至頭部出血，兩人被送往醫院搶救，不過目前依舊失去意識，仍在與死神拔河。

根據《日本放送協會》，昨（16）日至今（17）日之間，位於山梨縣南阿爾卑斯市的赤石岳分別發現2名前來登山的男性倒臥在地。其中，16日上午8時，在海拔高度2800公尺處的休息站附近，登山導遊發現一名60多歲的男性倒臥在山崖下、頭部流血，於是向警方通報。

警方表示，雖然17日透過直升機救下該名男性後緊急送醫，但該名男性送醫後卻仍失去意識，性命垂危。

17日上午6時，在進行上述60歲男性的搜救行動時，又在同一休息站西側的山崖底下，發現另一名男性倒臥在地。警方指出，該名男性約為50多歲，發現時頭部有擦傷，目前也是失去意識、性命垂危。

警方調查後研判，上述兩名男子自行前往赤石岳登山時，可能不慎滑倒、跌落山崖，因此呼籲民眾登山前應該檢查裝備是否備妥，並且不應制訂出不合理的登山規劃。