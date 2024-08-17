愛妻被海嘯捲走！癡情男苦尋13年不放棄　下海600次找遺體

▲高松康夫為了尋找著311海嘯中死亡的妻子的遺體，潛水了600次仍一無所獲。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

日本在2011年3月11日爆發災難性海嘯襲，成千上萬人一夕喪命。在這場災難中，47歲的高松裕子從女川的辦公室樓頂被捲下喪命，遺體至今仍下落不明，而她的丈夫高松康夫自此展開了一段漫長而痛苦的尋找妻子遺體的旅程，學習潛水在裕子失蹤的地點附近的海域中不斷尋找，13年來都沒放棄。

據《都市報》報導，裕子失蹤時正在當地一家銀行工作。康夫回憶，海嘯發生當天，他早上開車送妻子上班後，就到醫院接看病的岳母。下午2時左右，突然一陣天搖地動，強震持續搖晃了6分鐘，讓他焦急萬分，打開廣播聽到是發生海嘯的不幸消息。

下午3點21分，他收到來自裕子的最後一封簡訊，「你還好嗎？我想要回家」，然後裕子就和同事一起爬上30英尺高的屋頂，以躲避預計10英尺高的海嘯。令人意想不到的是，海浪實際拍上岸時居然高達60英尺，導致裕子與同事全數被捲入海中，從此音訊全無。

▲高松康夫13年來從未放棄找到妻子的遺體。（圖／翻攝自X）

為了找到裕子的遺體，康夫在2013年每天花一個小時閱讀350頁的潛水教科書，還向曾在水下清理海嘯殘骸、有發現屍體經驗的高橋正芳學習如何從海洋中尋找人體，並在2014年通過國家潛水證照考試後，在日本海岸進行了數百次潛水，發誓要給妻子一個體面的葬禮。

截至目前為止，康夫已至少潛水600次，然而13年來，他只是發現了一些遺物，卻始終未能找到妻子的屍體。康夫在接受採訪時表示，儘管這項任務異常艱難，但他別無選擇，只能繼續尋找，因為他只有在進入海裡時，才覺得自己離妻子最近。