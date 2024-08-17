戴瑋姍回嗆陳智菡成豬隊友？　黃揚明曝：領的是市議員薪水

▲民進黨新北市議員、時任賴清德競辦發言人戴瑋姍。（圖／競選總部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨新北市議員戴瑋姍今（17日）在社群平台表示，自己在當賴清德競辦發言人時，因為是無薪全日志工，所以沒有報薪水的帳。對此，媒體人黃揚明則點出，因為戴瑋姍是兼任發言人，領新北市議員的薪水，此外，黃揚明直言，戴瑋姍主動跳出來說自己是志工，此舉政治智慧還是不夠。

民眾黨團主任陳智菡近日遭挖出擔任柯文哲競辦副總幹事時，從政治獻金中支付她高達20萬的月薪，然而，陳智菡隨即反擊並質疑，賴清德競辦多名位居要職的黨工，其薪水似乎都不在政治獻金支出中，不知薪水是從何支出的？

不料，曾兼任賴競辦發言人的戴瑋姍回應，「因為我是無薪全日志工、無薪全日志工、無薪全日志工，很重要所以說三次！」且即便無薪，但戴瑋姍強調，為了台灣她可以。

不過，黃揚明認為，戴瑋姍此舉的政治智慧還是不夠，因為沒人點名她，原因在於，賴瑋姍是領新北市議員的薪水，兼任賴清德競總發言人還能增加上節目領通告費的機會。

此外，黃揚明也指出，戴瑋姍主動跳出來說自己是志工，這下，被點名的專任發言人，如郭雅慧、陳世凱等人，本來可以裝死混過去，卻因為戴瑋姍的自以為是而讓這把火繼續燒，真的是豬隊友。