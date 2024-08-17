幕後／民眾黨中評會氣氛肅殺但未表決　黃珊珊懲處關鍵仍繫戴利玲

▲民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴燒不完，檢調已介入調查外，公開帳務遭到外界放大檢視，幾乎天天都有不同的新料出現，讓黨內疲於應付。而民眾黨中評會也在昨（16日）召開，討論時任競選總幹事黃珊珊、財務長李文宗與會計師端木正的懲處問題，但超過2小時的會議未有結論，預計下周邀當事人說明。據了解，昨中評會議氣氛肅殺、過程幾乎都在討論黃珊珊，但「沒有進行任何投票表決」；而黃與廠商戴利玲的關係、後續展現的態度，將是懲處量度的關鍵。

黃珊珊自議員時期就與柯文哲交好，之後更進一步延攬進市府麾下，之後也接下柯文哲的火炬參選台北市長；即便最終未能延續柯政，但黃可說是正統的接班人，在黨內地位舉足輕重，如今又是不分區立委排名第一。因此，面對這次民眾黨自創黨後、柯文哲從政以來的最大危機，在黃珊珊的懲處上，黨內仍是十分謹慎。

據知情人士透露，16日的中評會氣氛肅殺，且「不出意外」討論過程全是以黃珊珊為主，討論完後覺得事關重大，雖然有調查報告，但慎重起見還是應該要請當事人來說明。也因為在處理黃珊珊一事就「卡住」，決定要請當事人說明，另2位當事人李文宗、端木正也比照辦理。而在這過程中，完全沒有進行任何投票表決的動作。

這次的選舉帳務風暴堪稱民眾黨創黨最大危機，黃珊珊身為競總總幹事未能稱職做好大總管工作，確實難卸其責，但考量到從會計師端木正開始到財務長李文宗問題重重，黃是否應就此事負起全責？黨內認為還有討論空間。不過真正危及黃珊珊地位、甚至上綱到要討論黨籍處分與否的關鍵，還是在於這次掀起風暴的時樂、尼奧負責人戴利玲。

▲尼奧、時樂公司負責人戴利玲。（圖／記者陳家祥攝）



知情人士說，財務基本上是李文宗處理，不會有人過度苛責黃珊珊，但廠商的行為有比較大問題，「大部分人覺得不能接受，戴利玲不是妳黃珊珊的朋友嗎？怎麼還搞成這樣？」

據了解，此次事件民眾黨在處理的過程中有與廠商聯繫釐清，但最後戴利玲卻是以「突襲」的方式讓這起事件搬上檯面，戴利玲這樣的做法讓黨內大感意外。想到黃珊珊與戴的關係、以及事發後對廠商的低姿態，黨內都看在眼裡，甚至有支持者難以吞下這口氣。

此外，也有黨內人士認為，以中評會沒有果斷做出裁處，拿出要再邀當事人說明的緩兵之計，可以解讀黃珊珊的處境確實「艱難」。這次的政治獻金風暴發生後，黃珊珊的態度、發言都引發黨內討論，這確實也直接影響到她在中評會中的處境，「確實不樂觀、也不利，後續的表現很重要」。

事實上，柯文哲近幾天的發言來看，也不贊同在事件釐清、解決之前就把人「開掉」。黨內人士認為，總幹事確實有責任、出了事當然不能迴避，黃珊珊後續若誠摯向黨員支持者道歉，並展現勇於扛責的態度，或許有機會能將功贖過。

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）