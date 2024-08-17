　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／民眾黨中評會氣氛肅殺但未表決　黃珊珊懲處關鍵仍繫戴利玲

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明-黃珊珊。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金風暴燒不完，檢調已介入調查外，公開帳務遭到外界放大檢視，幾乎天天都有不同的新料出現，讓黨內疲於應付。而民眾黨中評會也在昨（16日）召開，討論時任競選總幹事黃珊珊、財務長李文宗與會計師端木正的懲處問題，但超過2小時的會議未有結論，預計下周邀當事人說明。據了解，昨中評會議氣氛肅殺、過程幾乎都在討論黃珊珊，但「沒有進行任何投票表決」；而黃與廠商戴利玲的關係、後續展現的態度，將是懲處量度的關鍵。

黃珊珊自議員時期就與柯文哲交好，之後更進一步延攬進市府麾下，之後也接下柯文哲的火炬參選台北市長；即便最終未能延續柯政，但黃可說是正統的接班人，在黨內地位舉足輕重，如今又是不分區立委排名第一。因此，面對這次民眾黨自創黨後、柯文哲從政以來的最大危機，在黃珊珊的懲處上，黨內仍是十分謹慎。

據知情人士透露，16日的中評會氣氛肅殺，且「不出意外」討論過程全是以黃珊珊為主，討論完後覺得事關重大，雖然有調查報告，但慎重起見還是應該要請當事人來說明。也因為在處理黃珊珊一事就「卡住」，決定要請當事人說明，另2位當事人李文宗、端木正也比照辦理。而在這過程中，完全沒有進行任何投票表決的動作。

這次的選舉帳務風暴堪稱民眾黨創黨最大危機，黃珊珊身為競總總幹事未能稱職做好大總管工作，確實難卸其責，但考量到從會計師端木正開始到財務長李文宗問題重重，黃是否應就此事負起全責？黨內認為還有討論空間。不過真正危及黃珊珊地位、甚至上綱到要討論黨籍處分與否的關鍵，還是在於這次掀起風暴的時樂、尼奧負責人戴利玲。

▲▼尼奧、時樂公司負責人戴利玲。（圖／記者陳家祥攝）

▲尼奧、時樂公司負責人戴利玲。（圖／記者陳家祥攝）

知情人士說，財務基本上是李文宗處理，不會有人過度苛責黃珊珊，但廠商的行為有比較大問題，「大部分人覺得不能接受，戴利玲不是妳黃珊珊的朋友嗎？怎麼還搞成這樣？」

據了解，此次事件民眾黨在處理的過程中有與廠商聯繫釐清，但最後戴利玲卻是以「突襲」的方式讓這起事件搬上檯面，戴利玲這樣的做法讓黨內大感意外。想到黃珊珊與戴的關係、以及事發後對廠商的低姿態，黨內都看在眼裡，甚至有支持者難以吞下這口氣。

此外，也有黨內人士認為，以中評會沒有果斷做出裁處，拿出要再邀當事人說明的緩兵之計，可以解讀黃珊珊的處境確實「艱難」。這次的政治獻金風暴發生後，黃珊珊的態度、發言都引發黨內討論，這確實也直接影響到她在中評會中的處境，「確實不樂觀、也不利，後續的表現很重要」。

事實上，柯文哲近幾天的發言來看，也不贊同在事件釐清、解決之前就把人「開掉」。黨內人士認為，總幹事確實有責任、出了事當然不能迴避，黃珊珊後續若誠摯向黨員支持者道歉，並展現勇於扛責的態度，或許有機會能將功贖過。

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

ET快訊
賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」
內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨政治獻金風暴　黃國昌駁斥「訪美避風頭」：見縫插針大可不必

揭柯文哲保黃珊珊「2政治算計」　李永萍：留校察看把她架火上烤

被影射與柯「神秘會議」牽線京華城　應曉薇澄清：公開且有完整紀錄

宏都拉斯前副總統提跟台灣復交　外交部：持續關注！不預設前提

AIT「慶讚中元」燒美金紙錢！　入境隨俗綠色乖乖、啤酒端上供桌

火線人物／黃珊珊陷黨內外夾殺　柯文哲策略護珊「是機會也是考驗」

柯文哲因專制陷「假帳門」　前藍高層：政黨靠宮廷模式必出問題

柯文哲出席台南創業論壇！分享見解與未來展望　期許青年勇於創業

林郁婷奪金返故鄉鶯歌遊行　蘇巧慧同慶發5千海報秒被搶光

分析／藍「護柯打珊」盼得小草青睞　估民眾黨將因「3大案」自爆

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

花蓮老師地震緊抱幼童　用身體護住：太專業！

出國父母狂放閃到處親　2女兒被當腳架狂翻白眼

提醒溪流「白泡區」藏危機！　教練：穿救生衣都不一定浮起

Lisa自曝「喝5杯會Twerk整晚」　抱怨被泳知忽略：根本不是我粉絲！

蹦闆喊拳上輸了退自媒體　統神嗆閉嘴：你S了也沒差

民眾黨政治獻金風暴　黃國昌駁斥「訪美避風頭」：見縫插針大可不必

揭柯文哲保黃珊珊「2政治算計」　李永萍：留校察看把她架火上烤

被影射與柯「神秘會議」牽線京華城　應曉薇澄清：公開且有完整紀錄

宏都拉斯前副總統提跟台灣復交　外交部：持續關注！不預設前提

AIT「慶讚中元」燒美金紙錢！　入境隨俗綠色乖乖、啤酒端上供桌

火線人物／黃珊珊陷黨內外夾殺　柯文哲策略護珊「是機會也是考驗」

柯文哲因專制陷「假帳門」　前藍高層：政黨靠宮廷模式必出問題

柯文哲出席台南創業論壇！分享見解與未來展望　期許青年勇於創業

林郁婷奪金返故鄉鶯歌遊行　蘇巧慧同慶發5千海報秒被搶光

分析／藍「護柯打珊」盼得小草青睞　估民眾黨將因「3大案」自爆

演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

超準！最喜歡哪個動物腳印？秒測你現階段的身心狀態

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

星變美／伊能靜曝「一周蔬果飲食譜」　幫助排便超有感

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

日本宣布尋求加入世界拳擊聯盟　但不退國際拳總

劉俊緯被156火球打中送醫　球團回報好消息：肋骨沒斷

陸2青年赴俄戰場助陣！同袍拍片曝被送前線當砲灰　僅存活一天

「誰來救我？」陸33歲保安值夜班猝死　生前曾在群組求救

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

政治熱門新聞

長榮桂冠被抵制　日飯店「沒中國人住」反創業績新高

火線人物／黃珊珊陷黨內外夾殺　柯文哲策略護珊

分析／坐等民眾黨自爆　藍「護柯打珊」盼得小草青睞　

考選部公布114年國考期程　預定辦理20項考試「皆須經考試院會決定」

政治獻金風暴　黃國昌駁訪美避風頭

揭柯文哲保黃珊珊「2政治算計」　李永萍：留校察看把她架火上烤

東岸商場法律戰「基市府4連勝」　謝國樑嘆：罷免早失去正當性

宏都拉斯前副總統提跟台灣復交　外交部：持續關注！不預設前提

被影射牽線京華城　應曉薇澄清

柯文哲因專制陷「假帳門」　前藍高層：政黨靠宮廷模式必出問題

AIT「慶讚中元」燒美金紙錢！　入境隨俗綠色乖乖、啤酒端上供桌

賴清德PO領養狗狗照　蔡英文：恭喜斑斑獲得「中分頭爸爸」

柯文哲出席台南創業論壇　期許青年勇於創業

遭柯嗆「沒誠實申報」　藍再溫情喊話

更多熱門

相關新聞

質疑柯文哲「隔空串證」彭振聲　簡舒培：他擔心彭把事情全盤托出

質疑柯文哲「隔空串證」彭振聲　簡舒培：他擔心彭把事情全盤托出

前台北市副市長彭振聲因京華城案遭北檢限制出境，時任台北市長的民眾黨主席柯文哲昨（16日）受訪時表示，彭振聲只是個主持會議的人，不解為何被限制出境。對此，民進黨台北市議員簡舒培分析，柯文哲幫彭振聲緩頰，恐有隔空串證的嫌疑，目的就是擔心彭振聲把事情全盤托出。

台灣重回藍綠對決？　柯文哲自信喊不會：沒有形成兩黨政治條件

台灣重回藍綠對決？　柯文哲自信喊不會：沒有形成兩黨政治條件

朱立倫雪中送炭　柯文哲不領情：場面話大家都會講

朱立倫雪中送炭　柯文哲不領情：場面話大家都會講

蔡壁如要黃珊珊負全責　柯文哲：辭職走人簡單、留下善後才困難

蔡壁如要黃珊珊負全責　柯文哲：辭職走人簡單、留下善後才困難

政治獻金案「保珊」？　柯文哲：該處分要處分

政治獻金案「保珊」？　柯文哲：該處分要處分

關鍵字：

民眾黨柯文哲黃珊珊

讀者迴響

熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

「小時候打針都打屁股」為何消失？醫親吐3原因

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

劉俊緯被火球砸肋骨 葉總憂U23沒了

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

媳婦不願守活寡...公公霸氣「我扛」！婆婆忍7年怒了

更多

最夯影音

更多

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面