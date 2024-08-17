賴清德PO領養狗狗照　蔡英文：恭喜斑斑獲得「中分頭爸爸」

▲總統賴清德領養截肢狗狗「斑斑」。（圖／總統府提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德選在今（17日）國際流浪動物日於社群平台公開自己日前領養了一隻名為「斑斑」的狗狗，不料，此文也召喚出前總統蔡英文留言祝賀。蔡英文在留言區寫下，「謝謝清德，給毛小孩一個家，也恭喜斑斑獲得中分頭爸爸」，不過隨後賴清德則打趣地回應小英，「我真的沒有這麼中分」。

8月17日是國際流浪動物日，賴清德表示，他有個開心的消息想和各位分享，也就是家裡有了新的狗狗家人「斑斑」，且已經在前陣子為斑斑辦了入厝派對。

▲總統賴清德領養截肢狗狗「斑斑」。（圖／翻攝自Threads／賴清德）

賴清德透露，斑斑因為陷阱而截肢，雖然行走不是很方便，但卻不怕生，自己第一眼看到斑斑時，就想要帶斑斑回家。

「和斑斑的初次相遇，是在今年6月屏東縣動物之家的揭牌典禮，當時一看到牠，我就想要帶牠回家。」

此外，賴清德提及，近年來，許多單位不斷推廣「領養取代購買、領養不棄養」，他認為，這不僅是重要的觀念，更是一個改變生命的行動。

然而，卸任後一向低調的蔡英文，也在賴清德迎接斑斑的心路歷程貼文下留言，「謝謝清德，給毛小孩一個家，恭喜你家中新增一位成員，開啟養育毛小孩之路，會很辛苦喔！但是，辛苦是值得的，也恭喜斑斑獲得中分頭爸爸」。

賴清德隨後也回應「前輩」蔡英文，家裡多了一位新成員的感覺，非常幸福，看著斑斑的笑容，他也相信所有的辛苦一定都是值得的。同時，賴清德還打趣地強調，自己真的沒有那麼中分。

▲總統賴清德回應前總統蔡英文祝賀領養斑斑的留言。（圖／翻攝自Threads／賴清德）

▲總統賴清德回應前總統蔡英文祝賀領養斑斑的留言。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）