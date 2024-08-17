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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

質疑柯文哲「隔空串證」彭振聲　簡舒培：他擔心彭把事情全盤托出

▲台北市副市長彭振聲。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市前副市長彭振聲近日因「京華成」案遭北檢限制出境。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

前台北市副市長彭振聲因京華城案遭北檢限制出境，時任台北市長的民眾黨主席柯文哲昨（16日）受訪時表示，彭振聲只是個主持會議的人，不解為何被限制出境。對此，民進黨台北市議員簡舒培分析，柯文哲幫彭振聲緩頰，恐有隔空串證的嫌疑，目的就是擔心彭振聲把事情全盤托出。

簡舒培提到，北檢偵辦京華城案，已經越來越接近核心，柯文哲昨天被媒體堵訪時，也突然認了自己「有蓋了2個還3個章」，與過去死不認錯的模樣完全不同。

此外，簡舒培點出，柯文哲甚至幫前副市長彭振聲緩頰，說彭振聲「只是個主持會議的人」，不了解為什麼要被限制出境。

至於，為何柯文哲幫彭振聲緩頰？簡舒培認為，「體恤下屬」這四個字從來都與柯文哲無關，現在突然向彭振聲示好、幫他說話，簡單來說就是「黃鼠狼給雞拜年」。

簡舒培直言，檢察官現在大規模的約詢審理京華城的都委會委員跟彭振聲，對柯文哲來講無疑是巨大的壓力，尤其彭振聲跟了柯文哲最久，也是最了解柯文哲跟企業關係的人之一。

簡舒培進一步說明，尤其在工務方面、在建商方面，彭振聲更可能曾經把自己的人脈介紹給柯文哲，現在彭振聲因為京華城案被列為被告，柯文哲是不是擔心彭振聲在審理過程中，把所有事情全盤托出？

為此，簡舒培分析，所以柯文哲才改變說法，來討好彭振聲，希望彭振聲不要轉成汙點證人，讓柯文哲因此而入罪。

眼見此況，簡舒培表示，柯文哲透過受訪的方式向彭振聲示好，這樣的行為已經有「隔空串證」的嫌疑，如果檢方繼續放任柯文哲，恐怕會如同過去高虹安為助理費案跑到小兔家、最近民眾黨人士為96萬找上便當店一樣。

簡舒培強調，柯文哲可能找上相關人等，藉由過去自己的實質影響力來影響自己的下屬，這將對整個京華城案的偵辦有相當不利的影響。因此，簡舒培呼籲檢方，應該立即約談柯文哲，甚至若證據足夠，就應該立即羈押他。

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