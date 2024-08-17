黨員爆捐錢沒憑據沒抵稅？　簡舒培酸：民眾黨喊窮結果一本爛帳

▲民進黨台北市議員簡舒培。（資料照／民進黨提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨台北市議員簡舒培今（17日）透露，除了先前民眾黨台南市黨部前主委蔡宛秦爆料柯文哲競總拿「根本沒有花到錢」的場地申報一筆「475萬的場地費」外，近日又有民眾黨黨員無奈表示，自己去年捐政治獻金，沒有拿到任何憑據，接連的黑料讓簡舒培不禁狠酸，民眾黨每天喊窮結果做一本爛帳。

簡舒培提到，民眾黨台南市黨部前主委蔡宛秦日前突然發出「不自殺聲明」，接著還爆料，柯文哲競總申報了一筆台南造勢475萬的「場地費」，但該場地是合法申請的路權「根本沒有花到錢」。

此外，簡舒培進一步指出，不只蔡宛秦擔心被誤會中飽私囊急得跳腳，有民眾黨台南黨員越想越不對勁，直接在內部群組發問，去年透過「小額政治捐獻」，捐錢就送襪子、T恤等小物，但捐出去的錢「完全沒有計入今年個人所得稅報稅扣抵」，甚至也沒有拿到任何憑據。

▲民進黨台北市議員簡舒培透露，有民眾黨黨員表示，去年捐款政治獻金給柯競辦，但沒有收到任何憑據。點圖放大。（圖／翻攝自Facebook／簡舒培）

簡舒培說明，一般來說，捐出去的是政治獻金的話，捐贈者會拿到收據，如果是買商品，也應該拿到發票或收據。很明顯地，提出疑問的黨員，既沒有收到發票，也沒有列入所得稅扣抵。

簡舒培認為，柯文哲每天喊窮，結果政治獻金攤開來卻是一本爛帳，支持者跟黨員們以為捐款買小物是支持阿北，結果捐出去的錢至今流向不明。最後，簡舒培呼籲柯文哲，「請告訴你的黨員們，這些錢到底去哪了？」