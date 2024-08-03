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五洲製藥重視人文教育　捐贈元智中語系獎學金

▲五洲製藥重視人文教育，捐贈元智獎學金

▲元智中語系「畢業製作」課程，產出作品運用數位程式進行製作。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學2日指出，以「斯斯」感冒藥聞名的知名醫藥用品製造商五洲製藥，為培養AI時代的人文領域人才，捐贈元智大學中國語文學系新生獎學金；過去，五洲製藥與元智中語系有多次合作，顯示其在醫藥領域之外對人文精神的重視。

五洲製藥表示，該公司不僅在醫藥領域追求卓越，更希望效仿醫師出身的知名作家如魯迅、賴和，發揮「醫病之外更需醫心」的人文精神，藉此增強台灣的人文底蘊。他們認為，隨著數位科技的快速發展，大學教育越來越重視人文與科技的跨領域整合，這不僅培養學生的創新思維，也提升實務應用能力，以應對知識經濟的需求。

▲五洲製藥重視人文教育，捐贈元智獎學金

▲元智中國語文學系黃智明老師帶領學生運用當前最夯的AI工具。（圖／元智提供）

而元智大學中國語文學系是國內少數在以理工科見長的頂尖學府中，設有文史科系之一。學生兼具人文與科技素養，在AI浪潮中格外具備優勢，五洲製藥以實際行動支持元智中語系永續發展，113、114學年度入學新生，前八名成績優良者，即可獲取一萬元獎學金。

▲五洲製藥重視人文教育，捐贈元智獎學金

▲中語系畢製作品結合AI技術和手繪星空圖，搭配VR眼鏡，感受星空就在自己眼前

元智大學中國語文學系主任洪士惠表示，在全球化與數位化的發展趨勢中，學習變得更加簡易便捷也更有趣味；而生成式AI的發展成熟，更讓學習突破了時間和空間的限制。為增強課程的實用內涵，並強化學生的深造與就業能力，元智中語系自113學年度起將陸續開設多門具有前瞻性的新課程，包括「生成式AI創意應用」、「數位影像設計」、「數位互動劇本創作」等，同時還將搭配「編輯採訪」、「劇本寫作」、「全球化與華人文化」、「華語教學」等傳統課程，以培養充滿文學創意，兼具數位人文視野，且能於各職場靈活運用，發揮專業能力的現代中文人。

洪士惠指出，這一系列課程設計，展示了元智中語系在數位化時代的前瞻性。學生在學習中文文學與文化的同時，還接觸最新的科技應用，這種跨領域的教育模式，不僅提升學生的創新能力，也增強其在數位時代的競爭力。這些AI課程，將培養學生具備深厚的文學底蘊，並掌握數位技術，進而在未來的職場中脫穎而出。

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