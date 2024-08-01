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台南推廣弱勢家庭脫貧教育　黃偉哲推兒童財務知能夏令營共學理財

▲台南市為推廣低收及中低收入戶家庭兒童財務知能教育，社會局2024年與布萊恩兒童商學院合作辦理「兒童及少年未來教育與發展帳戶-兒童財務知能夏令營」，分別於新營、善化及安平區等共辦3場次。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市為推廣低收及中低收入戶家庭兒童財務知能教育，社會局2024年與布萊恩兒童商學院合作辦理「兒童及少年未來教育與發展帳戶-兒童財務知能夏令營」，分別於新營、善化及安平區等共辦3場次。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市為推廣低收及中低收入戶家庭兒童財務知能教育，社會局2024年與布萊恩兒童商學院合作辦理「兒童及少年未來教育與發展帳戶-兒童財務知能夏令營」，分別於新營、善化及安平區等共辦3場次，每場次為期兩天半的夏令營活動。

▲台南市為推廣低收及中低收入戶家庭兒童財務知能教育，社會局2024年與布萊恩兒童商學院合作辦理「兒童及少年未來教育與發展帳戶-兒童財務知能夏令營」，分別於新營、善化及安平區等共辦3場次。（圖／記者林東良翻攝，下同）

首場活動於1日在新營區開跑，共有20位設籍台南市且參與兒少發展帳戶之國小學童參加，社會局盧禹璁局長代表黃偉哲市長出席始業式並勉勵學童積極學習。

市長黃偉哲表示，台南市配合衛生福利部積極推動脫貧自立方案，社工以家庭為服務中心，從新生兒到就學，就學畢業後再銜接到就業，提供完整多元的脫貧自立方案，為弱勢家庭戶內成員儲備未來能量，增加社會參與機會進而自立脫離貧窮，兒少發展帳戶的存款並不會影響家戶福利身分審核，帳戶內存款（含政府提撥款）由台灣銀行計息，由社工主動提供家戶收支管理規劃、實物給付及輔導就業等多元服務。

▲台南市為推廣低收及中低收入戶家庭兒童財務知能教育，社會局2024年與布萊恩兒童商學院合作辦理「兒童及少年未來教育與發展帳戶-兒童財務知能夏令營」，分別於新營、善化及安平區等共辦3場次。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局盧禹璁局長表示，社會局自2023年起開辦財務知能夏令營，家長熱烈反應，2024年將首場活動規劃於新營區辦理，目的是讓脫貧教育在台南市遍地紮根，活動課程包含消費、儲蓄、收入及捐贈等主題。此次財務知能課程以「孩子的夢想存摺」為主題，讓參與孩童於紙上描繪未來想從事的職業，由講師以團體討論引導，透過好玩有趣的桌遊及故事，讓弱勢孩童玩中學、學中玩，瞭解零用錢該如何分配，並培養孩童團隊合作精神及強化社會參與能力。

社會局說明「兒童及少年未來教育與發展帳戶」截至2024年6月底，台南市符合資格者2805人，申請人數1827人，申請率達65％，已高於衛福部設定的年度目標60％。對象是針對2016年1月1日之後出生，且列冊低收、中低收入戶之兒少所開辦的計畫，主要藉由政府與經濟弱勢家庭共同合作儲蓄，為孩童開立兒少發展帳戶，由家長選定每月存款金額(500元、1000元、1250元擇一)，政府每半年以1比1方式相對提撥同等金額到帳戶。

▲台南市為推廣低收及中低收入戶家庭兒童財務知能教育，社會局2024年與布萊恩兒童商學院合作辦理「兒童及少年未來教育與發展帳戶-兒童財務知能夏令營」，分別於新營、善化及安平區等共辦3場次。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2024年財務知能夏令營及講座活動，倘有意願參加者可填寫網路報名表單或請逕聯繫社工報名，各場次活動依報名順序額滿為止，設籍台南市的低收、中低收入戶之家戶成員，倘有意願了解「脫貧自立方案」可洽台南市政府社會局社會救助科06-2995686、06-6334941或台南市各社會福利服務中心脫貧自立計畫社工。

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