10年來同期最高！陸蔬菜價上漲40.7%　專家：今年夏季異常

▲大陸多地蔬菜價格近期持續走高。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸農業農村部近日監測的28種蔬菜全國批發價格數據顯示，6月16日至8月15日，全中國蔬菜日度價格從4.27元／公斤上升至6.01元／公斤（人民幣，下同，約台幣19元上升至27元），上漲40.7%。專家分析，近期菜價上漲的主因是今年夏季異常。

據《海報新聞》報導，從週度價格來看，蔬菜價格在今年第30週（7月22日至28日）達到4.91元／公斤（約台幣22元），為近10年同期最高值。

中國農業科學院農業經濟與發展研究所副所長孔繁濤分析，從歷年規律來看，蔬菜價格都呈現季節性波動，一般從6月中旬起，蔬菜價格進入上行通道，至9月上旬達到高點，之後轉入下降通道，「主要原因是，夏季溫度較高，不利於蔬菜生長，導致市場供應相對不足，蔬菜生產出現『夏淡』現象。」

▲專家分析，近期天氣異常也是影響菜價的主因之一。（圖／CFP）

孔繁濤表示，「今年暑期，中國整體降雨偏多，湖南、山東、四川、安徽等多地出現強降雨、雷暴大風等強烈對流天氣，導致蔬菜產量下降，降雨造成菜田道路泥濘或損壞，也影響了蔬菜採收、運輸及上市，導致部分蔬菜市場供應偏緊，天氣的異常也是價格上漲的原因之一。」

孔繁濤說道，「今年5月份和6月份，由於蔬菜面積擴大、產量過剩以及重疊上市等因素，個別品種蔬菜出現區域性、階段性滯銷現象，降低了菜農預期收益，挫傷了一些菜農的積極性，個別地方出現提前拔秧、棄管、棄收現象。」

另一名業內專家表示，蔬菜價格雖然短期仍將維持季節性上漲，但上漲空間有限，到9月上旬後，蔬菜價格將轉入季節性下行區間。

中國農業科學院農業資訊研究所助理研究員安民表示，根據國家氣候中心預測，9月份除東北西部、內蒙古東部、華南、西南地區南部等地氣溫接近常年同期外，中國其餘地區氣溫較常年同期偏高，蔬菜生產供應有保障。