通路平價洗選蛋供應穩定　公會：下周蛋價暫不調整

▲賣場超市通路平價洗選蛋供應穩定，蛋商公會決定本周蛋價不變動。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

凱米颱風重創國內蔬菜產地，導致菜價飆漲，高菜價已經超過一周，許多消費者改吃雞蛋，帶動國產雞蛋買氣，導致近期市場供需略顯吃緊，南部蛋行必須調蛋因應。台北市蛋商公會理事長林天來今表示，目前超商通路平價洗選蛋仍供應充足，蛋價暫不調整，下周蛋價維持產地價每斤31.5元、批發價41元。

林天來指出，之前颱風來襲，消費者大量搶買生鮮食材，賣場雞蛋搶購一空，多數消費者家中仍有庫存，本周雞蛋零售產銷狀況持平，而餐飲業用量也因高溫影響食慾，營業狀況普遍不如預期，整體市況供需持平，而中元節供品也不是以雞蛋為大宗，因此本周蛋價暫不調整。

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林天來說，產地換羽蛋雞和新雞已經陸續投產，投產蛋雞數量充足，開學營養午餐用蛋應可供應無虞，至於開學後、中秋檔期是否調漲，屆時再看產銷狀況，目前無法預期蛋價走勢。

根據農業部本周最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞增至3529萬隻，但受天氣炎熱影響，產蛋率跌至不到5成，雞蛋每日生產量只有11萬9800箱，跌破國人每日所需的12萬箱。而台灣蛋雞事業產銷督導委員會內部報告也顯示，全台各產地產量「量稍不足」，產銷分析為市況穩定。