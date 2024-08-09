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首見三破紀錄　北農接連第三波平價蔬菜供應

首見三破紀錄，北農接連第三波平價蔬菜供應（圖／北農提供）

圖、文／北農提供

凱米颱風帶來驚人雨量，致使中南部蔬菜產區受災嚴重，為平穩物價，台北農產公司持續配合臺北市政府「購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫」政策，連續推出第三波平價蔬菜供應，自8月12日起至8月18日止(為期7天)，供應大台北地區全聯超市2百餘家店，共計50公噸，歡迎民眾安心選購。

北農表示，此次同第二波一樣，共計供應12種平價蔬菜，在供應總量上再次創下史上平價蔬菜最大量紀錄，另外在供應天數上，也從以往的5日延長至7日，以及因一個颱風進行平價蔬菜作業連續三次，是為史上首見的「三破紀錄」。

北農表示，這波加碼釋出品項包括裸賣葉菜29元/包、小黃瓜45元/盒、日本山藥148元/支、馬鈴薯39元/盒、進口洋蔥39元/袋、玉米筍35元/盒、金針菇12元/包、溫室牛心番茄99元/盒、進口洋蔥32元/2粒、履歷紅蘿蔔32元/袋、國產馬鈴薯39元/3粒、進口青花菜55元/粒，

北農指出，繼第一波7月28至8月2日、第二波8月5至9日，再次於8月12至18日進行第三波「三破紀錄」的平價蔬菜，並增加民眾青睞的葉菜類供應量，民眾可至大台北地區由北農供應的全聯福利中心採購。

北農說，災後農民已全力投入復耕，預估八月下旬蔬菜可逐漸恢復穩定供應，這段時間全體國人共體時艱並不斷為農民加油打氣，體現同島一命的精神，北農向民眾及農民深表感謝。
 

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