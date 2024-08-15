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中元節應景蔬菜大漲！四季豆飆400元、韭菜花200元　雞蛋也變貴

▲凱米颱風重創蔬菜產區，菜價已經貴了逾1周。（圖／記者楊惠琪攝）

▲中元節拜拜應景的蔬菜四季豆、韭菜花價格大漲。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

下周日（18日）就是中元普渡，中元節前夕菜價和豬肉大漲，菜價因受凱米颱風影響，已經飆漲超過一周，中元節應景蔬菜漲勢更驚人，其中四季豆每公斤批發價飆到405元、韭菜花近200元；毛豬批發價格也直逼百元。蛋價也因為產量下降、開學在即，農業部預估還會有一波漲幅。

中元節祭拜禁忌多，蔬菜類部分以象徵四季平安的「四季豆」、象徵幸福長久的「韭菜花」，以及清靜心靈的「空心菜」是三大應景蔬菜。而根據北農最新交易行情，四季豆每公斤批發價漲至405元、韭菜花196元，空心菜則因為產地陸續復耕，每公斤批發價稍微降至63元。

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農糧署副署長姚志旺表示，這周是中元普渡的高峰期，市場交易熱絡，預期菜價仍會維持高檔，中元節過後休市兩天，農糧署會密切監控菜價和供應量。他指出，目前短期葉菜類以空心菜復耕最快，中元祭拜可多選用，花瓜果類因復耕期較長，預估9月中下旬價格和產量才會回穩，香菜也可望在9月中旬過後才會明顯降價。

至於豬肉價格部分，根據農業部畜產行情資訊網統計，近日毛豬每公斤批發價格都在97至98元，直逼百元大關，農業部畜牧司副司長李宜謙表示，因應中元節畜禽產品的消費高峰，養豬和養雞業者已增加供應量5至10%，預計節前毛豬拍賣價格會穩定維持在每公斤95至98元之間。

蛋價因產量減少，市場買氣略增，已經連續兩波調漲，目前產地價每斤31.5元、批發價41元，產業界傳出近期可能還會調漲。李宜謙指出，開學後營養午餐開辦，對於雞蛋需求會增加，預估仍有一波漲勢，雞蛋產地價格預計會落在每斤31至33元之間。

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