行政院指「南電北送」補缺口　洪孟楷批：沒因應北部缺電超前部署

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院日前表示，以2023年來說，北部發電量約有近200億度的缺口，需要仰賴中南部來輸送電力。對此，國民黨立委洪孟楷今（17日）質疑，民進黨執政連缺電都要分南北？並痛批，過去八年，沒有因應北部缺電超前部署，這才是現在最荒謬的地方。

行政院指出，以2023年的來說，北部的發電能量有750億度，但用電量是931億度，不足的部分，則要靠中部跟南部來輸送。但行政院也強調，並不是要戰南北或不分工支援，而是，即使南電北送，電網也有其極限，因此，希望國人能在舊電廠退役後，支持新電廠的建置，以平衡各地區的發電能量。

洪孟楷表示，按照行政院的說法，去年缺200億度電，但過去八年除了口號自我催眠，民進黨什麼也沒做，才是最大問題。洪孟楷也不解，大家一直關注能源議題，行政院說北部缺兩百億度，難道民進黨執政連缺電都要分南北？莫名其妙。

「最大問題是過去八年，除了自我催眠一直講不缺電外，沒有任何北部的因應措施，只有不斷地把核電廠關掉，這樣做法當然就是確定缺電越來越嚴重，民進黨政府還不承認錯誤的能源政策嗎？」

洪孟楷說明，桃園以北有包括基隆40萬、台北260萬、新北400萬、桃園230萬，加起來總共近千萬的人口數，約台灣總人口的一半，一半的人用電是不足的，還好意思誇口說全台不缺電？他進一步狠嗆，民進黨執政下發展分南北、選舉分南北，連缺不缺電也要分南北，真是夠了。

洪孟楷直言，過去問到能源議題，就只會一再跳針重複講台灣不缺電，但事實擺在眼前，過去八年沒有因應北部缺電的超前部署，這才是現在最荒謬的地方。

最後，洪孟楷感嘆，台灣面臨到產業發展、國人用電需求的現況，執政黨還要死抱著非核家園神主牌？不願正視問題向國人道歉，這才是民進黨執政下意識形態誤國的真正問題。