卓榮泰稱兩岸已開友善門　洪孟楷質疑：禁團令何時解除的？

▲洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰昨日接受專訪提到，對於兩岸，「友善的門已經打開得很大」。對此，國民黨立委洪孟楷質疑，禁團令是何時解除的？總統賴清德520就職後，大家都期待能夠看到新政府、新氣象、新格局，但過去兩個多月，如同過去8年民進黨政府一樣，兩岸還是冷凍跟停滯不前。

卓榮泰昨說，政府對學位生來台就學、陸生納保等都展現善意，友善的門已經打開了，不過希望來的是觀光客、是學生、是宗教信徒，而不是軍機、軍艦跟統戰人士。

洪孟楷問卓榮泰，禁團令是何時解除的？請行政部門告知。他過去一直強調，兩岸和平穩定發展，只要在對台灣有利的情況下，我方能夠捍衛自己主權的情況下，兩岸應要多互動交流，是民進黨政府頒布禁團令，若說現在沒有禁團令，請民進黨政府說明何時解除的，是悄悄的解除，沒有告訴國人？還是已經什麼時候已經解除的，外界沒有接受到資訊？希望政府開大門走大路，在捍衛台灣主權的情況下，更能夠讓兩岸和平穩定交流。

洪孟楷也強調，賴清德總統520就職的時候，大家也都期待能夠看到新政府、新氣象、新格局，走出僵局，但過去兩個多月，如同過去8年民進黨政府一樣，兩岸還是冷凍跟停滯不前。希望兩岸可以和平穩定發展，更希望雙方可以降低惡意螺旋、降低彼此敵意，才有助於更緊密的互動，希望兩岸能有更多的互相溝通管道，能讓中華民國主權能更加被國際看見。