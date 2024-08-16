政院認北部缺電！　羅智強轟：賴清德能源政策的無能

▲羅智強。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

台電董事長曾文生日前宣布，不供電給桃園以北用電量五MW以上的數據中心；行政院也坦言，北部電力確實不足，去年供需差距達兩百億度。對此，國民黨立委羅智強表示，北部本來有可以規劃出來三座核電廠，如果再加上核四，北部能源絕對沒有問題，造成北部缺電的原因就是錯誤能源政策，以前沒有所謂的南北政治配電的規劃，為什麼到賴清德時期就要做南北的政治配電？就是無能。無能找藉口，無能挑毛病，就是民進黨的能源政策。

羅智強說，民進黨對於台灣能源問題一直在玩兩手策略，這次是非常糟糕的政治算計。首先，台灣竟然缺電缺到要進行政治配電，民進黨口口聲聲宣稱不缺電，現在卻說北部缺電，過去民進黨都是在說謊嗎？

羅智強表示，民進黨也挑起南北矛盾，講白了就是政治的陽謀，為了掩飾自己的能源政策失當失能，要用挑動南北配電的方式製造內部矛盾，製造內部矛盾就是民進黨掩飾無能的標準ABC，這政府對於能源政策束手無策。

羅智強強調，拜託總統賴清德，好好聽聽和碩董事長童子賢的話，北部基本上不是缺電，北部本來有可以規劃出來三座核電廠，核一、核二延役，如果再加上核四，北部能源絕對沒有問題。今天造成北部缺電的原因是什麼，不就是錯誤能源政策嗎？以前沒有所謂的南北政治配電的規劃，為什麼到賴清德時期就要做南北的政治配電？就是無能。無能找藉口，無能挑毛病，就是民進黨的能源政策。

