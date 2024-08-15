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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

口說重視資源不到位？　洪孟楷批：體育部200億「不到總預算1%」

▲▼體育部組織預算規畫。（圖／翻攝洪孟楷臉書）

▲▼體育部組織預算規畫。（圖／翻攝洪孟楷臉書，點圖放大，下同）

實習記者歐承翰／台北報導

總統賴清德在選前曾宣示成立「體育暨運動發展部」，並且逐年增加體育預算到200億，教育部也在今（15日）行政院會報告相關規劃。對此，國民黨立委洪孟楷表示，攤開部會預算，200億僅排倒數第五，連中央政府年總預算1%都不到！要政府口說重視，就該投入更多資源。

巴黎奧運剛落幕，行政院傳出2025年「體育部」將掛牌、2027年達200億預算規模。洪孟楷表示，他肯定加速催生體育部的企圖，但「200億的規模是否足夠？」政府應該多加思考。

洪孟楷說，攤開部會預算，200億僅排倒數第五，連中央政府年總預算1%都不到。他強調，能夠整合相關業務、集中資源避免浪費，這才是接下來政府應該要執行的地方。

洪孟楷表示，7月中體育署長曾到他的辦公室做目前規劃報告，而他身為立院教育文化委員會的一員，更是長期關心體育，因此當天有長達一小時的深入討論交流。他也肯定體育署把過往一直倡議的運動發展部四大核心價值給納入組織架構草案裡，分別是「人才培育、國際交流、產業發展、永續樂活」四大面向，因為成立部會只是開頭，重點是新的部會「要做什麼、會做什麼、能做什麼」才是關鍵。

洪孟楷質疑，200億規模不到中央政府總預算的1%，部級規模的機關，更僅小贏新成立的數發部和環境部，這樣真的能做到規劃的部分？其實有些業務與現有部會重疊，也該思考預算的調整，成立新部，並不是要疊床架屋，更不是要和尚搶水沒水喝。

洪孟楷呼籲，還有兩年時間，請政府部門好好思考分配，該支持的預算要充足，主計、審計、立法部門也要嚴格把關，錢是否花在刀口上，才能夠真正做到運動發展的初衷及本意。

▲▼體育部組織預算規畫。（圖／翻攝洪孟楷臉書）

▲▼體育部組織預算規畫。（圖／翻攝洪孟楷臉書）

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