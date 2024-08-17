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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳智菡轟薪資排行「垃圾操作」！四叉貓：月薪20萬，不爽不要幹

▲民眾黨團主任陳智菡主持「民賊獨夫 民進黨要亂到何時」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院民眾黨團主任陳智菡。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷「政治獻金申報造假」風暴，網紅四叉貓也挖出總統大選三大競選辦公室幕僚薪資前20名，其中民眾黨佔最多的12人，最高的為現任民眾黨立法院黨團主任陳智菡，5個月領了102萬餘元，但此舉也被陳智菡痛批是「公然霸凌公審」、「垃圾一般的操作」。對此，四叉貓則反嗆，「不爽不要幹！」

陳智菡16日晚間在臉書上發文，以參與大甲媽遶境的經驗來說明民眾黨競總幕僚的辛苦，除了長時間工作導致腳抽筋、腳底擦傷破皮瘀血，半夜還要在寒冷的環境中工作。她認為，各陣營工作情況不同，不該被一起比較，並質疑民進黨賴清德競總的數名重要幕僚都未出現在排行裡，而四叉貓的行為更是揭露個人隱私、公然霸凌公審。

針對此說法，四叉貓也在臉書上連發兩篇文狠酸，陳智菡參與大甲媽遶境是為了超過20萬元的月薪，「妳到底有什麼好抱怨的？很多人日夜工作到腳抽筋破皮也沒辦法月賺20萬，一句老話啦，不爽不要做！」之後又再次發文強調，「月薪20萬，不爽不要幹！」

此次薪資風波源於民眾黨深陷2024總統大選政治獻金疑雲，四叉貓劉宇整理了總統大選時國民黨、民進黨、民眾黨的競選辦公室帳冊中，所有幕僚領的總薪水前20名排行榜，陳智菡排名第5，甚至在大選期間5個月就拿了102萬餘元，且年終還有54萬。對此，陳智菡強調，這筆金額除了底薪外，還包括加班費等勞務報酬。

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