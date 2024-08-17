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小笠原欣幸：柯文哲推翻兩黨政治的挑戰已結束

▲▼民眾黨主席柯文哲15日上午7時5分左右出門上班，接受媒體訪問。（圖／記者袁茵攝）

▲日本學者小笠原欣幸表示，政治獻金風波已終結了柯文哲推翻兩大黨政治的挑戰。（圖／記者袁茵攝）

文／中央社

日媒16日報導台灣民眾黨政治獻金風波指出，民眾黨陷入創黨以來的危機。報導引述日本學者小笠原欣幸指出，政治獻金風波終結民眾黨主席柯文哲推翻兩大黨政治的挑戰；台灣政治可能重返傳統的兩大政黨對決局面。

日本經濟新聞報導，2024年台灣總統大選中獲年輕人支持、備受矚目的第3政黨台灣民眾黨近日陸續掀起政治獻金風波。原本標榜清廉政治的民眾黨受重大打擊，支持率陡降，陷入創黨以來的危機。

報導引述日本與台灣學者看法。東京外國語大學名譽教授小笠原欣幸表示：「民眾黨主席柯文哲推翻兩大黨政治的挑戰終結。台灣政治可能重返傳統的兩大政黨對決型局面。」

政治大學教授李世暉說：「民眾黨的支持基礎年輕人陸續離開，民眾黨的危機管理應對不嚴謹，正處於岌岌可危的狀態。」

報導說，民眾黨是曾擔任外科醫師、台北市長的柯文哲於2019年創立的新興政黨；他有時在舞台上唱歌跳舞，直言不諱地批評時政，受到以年輕男性為主的民眾喜愛。

報導指出，民眾黨近日爆發政治資金疑雲，連日來成為台灣主要紙媒、電視台報導的頭條新聞。柯陣營被質疑2024年1月總統大選的政治獻金申報不實。

報導說，民眾黨標榜清廉，這些案件對選民帶來極大衝擊。8月1日民調顯示，民眾黨支持度降至6%，相較於2023年6至7月的民調結果，下滑10個百分點。

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