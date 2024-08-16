基隆塔遠見人文空間　張曼娟與讀者見面會回顧

▲《遠見》邀請知名作家張曼娟，來到「基隆塔遠見人文空間」進行讀者見面會。（圖／張曼娟提供）

記者郭世賢／基隆報導

身山海高空景觀書店，翻開書本彷彿展開一雙翅膀，乘著思緒開闊地體悟人生。知名作家張曼娟送別父親後，首場公開活動來到「基隆塔遠見人文空間」，出席「中年覺醒三部曲」讀者見面會。張曼娟與上百位讀者照亮彼此的溫暖，共度療癒自我、借鏡奧運選手林郁婷經歷 喚起「做自己」的意識，一起體驗基隆文化地標的文化影響力。

在基隆市文化觀光局遠見天下文化、合力邀請下，(11)日張曼娟來到「基隆塔遠見人文空間」，與忠實讀者分享父親離世的感觸，交心暢談照顧者的心情、中年人的處境，令現場來賓和讀者無一不動容，場面溫馨動人。

矗立港邊，是作家與讀者照亮彼此的文化地標，作為國際級人文觀光五感體驗城市，基隆市政府在義二路打造基隆港區東岸景點「基隆塔遠見人文空間」，以基隆港橋式起重機為意象的現代建築體，結合遠見天下文化的軟實力，提供民眾俯瞰山海全景的視覺享受、閱讀的愉悅細語，並邀請國際知名作家舉行簽書會，透過現場交流互動，提升空間的人文溫度。

▲張曼娟在「基隆塔遠見人文空間」進行讀者見面會，吸引上百位讀者到場。（圖／張曼娟提供）

天下文化副社長兼總編輯吳佩穎致詞時表示，「位於台北的遠見天下文化93巷人文空間，是以咖啡香佐書香，而來到基隆的基隆塔遠見人文空間，則是以美景佐書香，歡迎大家多來此培養閱讀的美好生活習慣」。放眼國際，讓城市因閱讀而美好，「基隆塔遠見人文空間」圖書涵蓋財經企管、心理勵志、社會人文、科學文化、健康醫學、教育教養等多元內容，並且從國際視野到台灣人文，匯聚《遠見雜誌》、《哈佛商業評論》、《未來少年》、《未來兒童》、天下文化、小天下書籍等。

為了讓城市因閱讀而美好，遠見天下文化、基隆市政府已陸續在「基隆塔遠見人文空間」舉辦不同閱讀活動，中央大學認知神經科學研究所講座教授洪蘭、知名職場專欄作家謝文憲，以及創生教母陳美伶等，都曾至這座基隆文化地標，與民眾分享知識和生活態度。

張曼娟在送別人生摯愛的父親數週後，來到明亮、溫暖的高空閱讀空間，真情述說承擔、照顧及探索中年的體悟，也向大家推薦：「基隆塔真的很美，適合親友相約一起來感受閱讀的魅力。」

▲來到「基隆塔遠見人文空間」，可飽覽基隆城市美景。（圖／遠見天下文化提供）

高空景觀書店獨特感染力 開啟兼具感性與理性的對談。在基隆炙熱的陽光照映下，張曼娟也不禁融入山海高空景觀書店營造的溫馨氛圍，向在場讀者自嘲早已「男扮女裝」多年，並提醒大家「做自己」的重要性。

張曼娟也以在巴黎奧運摘金的女拳擊手林郁婷為引，一路走來的過程佈滿荊棘，只因為看起來不像「女生的樣子」，不過即使外在環境衝擊，林郁婷依舊言行謙和，這樣的對比值得社會大眾反思。她也感性地說：「看著林郁婷站上頒獎台的畫面，我跟大家一樣感動到落淚。」透過感性言語、理性反思，張曼娟與百位讀者在山海城市的「基隆塔遠見人文空間」，透過交流「照顧者」的心境，成為彼此的「光」。

▲「基隆塔遠見人文空間」提供多元書籍，讓城市因閱讀而美好。（圖／遠見天下文化提供）

在基隆看見世界 讓世界看見基隆，席間還有遷居基隆的資深媒體人、暢銷作家高愛倫，她微笑著說自己是「不請自來」，作為張曼娟老師的常年讀者，她相信「中年覺醒三部曲」字裡行間流露出為愛照顧上一代的心甘情願，能讓不同年齡層找到自己需要被撫慰的創傷。

此外，張曼娟也笑著說，「身為基隆人，自己是首次造訪基隆塔，這裡居然有如此遼闊的美景，將基隆的山海之美盡收眼底，且富有人文書香氣息。」放眼未來，「基隆塔遠見人文空間」將成為民眾閱讀世界的窗口，同時也吸引各地文人雅士造訪基隆，實踐作為文化旅遊勝地的使命。