讓長者充滿活力　台東友善樂齡長者文化交流　

▲友善樂齡長者文化交流。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

隨著時代進步和人口結構的變化，台灣社會正逐漸面臨高齡化的挑戰。我國人口結構面臨日益嚴重的高齡化、少子女化之際，長期照顧提供醫療照護、個人照顧和社會性服務等一系列的照護措施，期促其生理、心理及社會功能各方面皆能達最佳狀態，期望高齡者透過快樂學習，能充滿活力，不知老之將至。

為推廣臺東縣深厚的原民文化資產並促進鄉社交流，社團法人臺東縣友善關懷協會特別規劃了樂齡文化交流活動，結合臺東縣青銀共創社會暨環境關懷協會-甲道部落文化健康站及臺東縣池上鄉福文社區發展協會-福文社區文化健康站舉辦文化交流活動，活動於福文文健站熱鬧登場。

從關懷據點及文健站內成員「組」成的網絡，不同原鄉、不同部落、不同族群、不同社區等重組聚合，以「鄉社群組」形容市區及縣內跨族群、跨文化的「組」合產生文化交流群體，活動中除了阿美族、卑南族之原民傳統舞蹈交流外，更有關懷據點長者帶來的活力十足之熱舞，讓高齡者在活動中對跨族群共老的實施及人文藝術的認識及了解外，並提升高齡者人際互動，增進彼此之認同與關懷，建立友善祥和之社會。

社團法人臺東縣友善關懷協會總幹事黃建豪表示，臺東縣政府及縣府原民處在各據點及各部落文健站推展長照 2.0 計畫，不遺餘力，為高齡者提供一個充滿學習和社交的環境，提供多元的延緩老化的課程，更感謝潘貴蘭議員大力協助臺東縣樂齡長者，透過潘貴蘭議員的協助促成臺東市關懷據點與臺東縣池上鄉文健站長者的互動和合作，讓長者將有機會建立新的友誼和人際關係，減輕孤獨感並增強社交連結。

臺東縣青銀共創社會暨環境關懷協會-甲道文健站 林碧玲照服員，文健站長者透過本次活動分享平時創作作品，傳遞部落長者的生活智慧，感謝原民會、臺東縣政府及各據點照服員，共同協力提供長者優質照顧服務，並結合創意巧思傳承文化的課程，達到相互交流的目的，提升長者自我價值。