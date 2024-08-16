未成年無照駕駛　車主也會連帶受罰

▲未成年無照駕駛，車主也可能會連帶受罰。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

今年七月初時，台東市吉林路有未成年機車騎士失控，滑至對向撞擊大客車慘死，七月中時太麻里也有一名年輕騎士無照騎乘機車，撞擊路肩停放的小貨車後死亡案件，一個月內發生兩件青少年死亡交通事故，年輕生命殞落，不只造成家長心中的遺憾，車主也連帶受罰。

青少年無照駕駛危險性高，除了不熟悉車輛操作及相關交通安全規則外，也缺乏防禦駕駛的觀念，臺東縣警察局統計113年迄今，臺東縣內未成年交通事故計194件、造成1死、150傷，經深入分析，交通事故違規態樣以「無照駕駛」、「駕駛操作不當」及「十字路口未讓車、未減速」最多。

為防制未成年交通事故，警方除加強攔查取締未成年無照駕駛汽機車，也持續針對「閃光紅燈未依規定讓車」、「無號誌路口支線道未讓幹道車先行」，以及「無號誌路口轉彎車未讓直行車先行」等違規項目重點執法。



臺東縣警察局交通警察隊隊長劉正達呼籲，道路交通管理處罰條例於112年6月30日修正施行，未成年無照駕駛處新臺幣12000元以上罰鍰，並新增累犯加重處罰規定，5年內2次以上處新臺幣24000元罰鍰，亦可依道路交通管理處罰條例第21條第6項溯源舉發車主，除處罰鍰並吊扣牌照一個月；5年內2次以上吊扣牌照三個月。113年迄今已舉發未成年無照駕駛184件、車主允許未成年駕駛26件等違規。

劉正達表示，在暑假期間許多青少年多有出門旅遊、打工等活動，家長應善盡管教責任，給予正確的交通安全觀念，關心家中青少年活動，避免其使用汽機車外出，共同保護青少年及用路人交通安全。