倡議女性權益「Power Camp 魔法少女電力營」開營

▲「power camp 魔法少女電力營」正式開營。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺東縣政府社會處推動2024年「好好東(懂)性別」性平推廣計畫，以豐富多元的宣導方式提升縣民性別平等意識。今年特別委託勵馨基金會台東分事務所在睽違10年之後再次舉辦2024臺東縣「power camp 魔法少女電力營」少女充權營隊，希望培育出更多具有性別意識的種子，從日常生活之中打開性別眼，引領女孩去思考、覺察，能夠從傳統的性別框架裡鬆動，啟動少女內在力量，展現女孩的豐富多樣性。

台東縣長饒慶鈴表示，今年縣府社會處與勵馨基金會台東分事務所合作舉行臺東縣「power camp 魔法少女電力營」少女充權營隊，藉由結合與民間團體合作，一同提升臺東女孩性別知能。且聯合國於2011年指定10月11日為「國際女孩日」，倡議女孩應平等享有教育及人身安全等權利，讓女孩獲得應有的人權與照顧。女孩有權利知道自己的未來在哪裡，找到符合個人能力、實踐價值的生活與未來，期待在臺東也能為女孩實踐夢想與希望。

社會處陳淑蘭處長指出，活動於8月14日至16日在臺東聖母農莊舉辦，透過三天兩夜的營隊，從「性別與我」、「性別與關係」、「性別與環境」、「性別與政策」四個角度去切入，從取名、行為姿勢、說話用詞、顏色等來開啟性別眼，再進一步討論發現與生活文化息息相關的性別議題，例如姓氏、月經禁忌、廁所配置、生理用品選購、平均薪資與參政權等，在課程及大地遊戲的引導討論之下，讓青少女思考到底符合哪些標準才是夠格的女/男性？我們是否正被這些標準、限制綑綁而無法自由飛翔，提升青少女的性別覺察力。

社會處進一步說明，「女孩日」精神是「投資女孩就是國家最聰明的投資」，此次活動目標是empower girl（培力女孩），期盼透過三天兩夜的營隊，讓女孩們將學到的能量帶回生活中，影響更多人重視性別平權。

同時，有感奧運話題持續發燒，各國選手為了國家榮譽而奮力拼搏，卻發生我國選手林郁婷及阿爾及利亞選手克莉芙（Imane Khelif）在拳擊項目被對手質疑並非「純的」生理女性，國際奧會已召開記者會說明兩位選手皆符合國際奧會出賽資格，兩名對手也表示尊重國際奧會的回應。

藉由時事新聞，縣府與勵馨也呼籲提醒女孩們，任何挑戰都將成為特別經驗，不要懷疑自己的能力，勇敢做任何自己想做的事情、更可以從事任何事情，也期盼藉「power camp 魔法少女電力營」少女充權營隊活動，鼓勵女孩發掘自我，看到女孩的能量與能力，讓女孩有機會站出來、為自己發言。