台東社福在地綻放　脆弱家庭兒少支持方案上路

▲「愛相挺-脆弱家庭兒少支持方案」，加強脆弱兒少家庭的支持和保障。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣幅員廣大、地勢狹長，為因應城鄉差距及資源落差等多重挑戰，縣府社會處積極推動社福多元服務方案，於四線區社會福利服務中心持續推動「愛相挺-脆弱家庭兒少支持方案」，加強脆弱兒少家庭的支持和保障，去年全年提供3855人次協助，也呼籲更多的社區商店業者一同加入守護脆弱兒少家庭行列。

台東縣政府表示，王小妹是一名罹患罕見疾病的少女，由於台東地區缺乏相關醫療資源，她的父親每個月都需要帶她到花蓮慈濟醫院回診。此外，王小妹還需要飲用特殊奶粉，這些開銷讓家庭經濟壓力大增，而透過社工連結「愛相挺-脆弱家庭兒少支持方案」，提供外縣市就醫費用，協助減輕了他們的經濟負擔，讓王小妹能夠持續接受必要的醫療照護，王爸爸與社工分享王小妹體況漸穩，口裡說著王小妹體力好時的調皮，眼中散發出的全是喜悅。

台東縣府社會處長陳淑蘭指出，臺東縣政府自112年度起開發台東各區在地商家、統一便利商店、正一、全聯等共43間店家，提供在地性、可近性的餐食及物品兌換券，協助家庭遭遇困境、寒暑假無學校營養午餐的18歲以下兒少，及資源尚未穩定或正遭遇風險的家庭餐食、物資、臨時生活費，亦提供臨時住宿費、外縣市就醫費用，免於飢餓，解決燃眉之急。

社會處進一步說明，推動「愛相挺-脆弱家庭兒少支持方案」是深化社會福利服務的重要一步，台東縣地勢狹長，面臨著許多地理、經濟和文化上的挑戰及服務輸送的困難，因此透過此項方案的推展，能更有效地在脆弱家庭危機出現時即提供支持。社會處呼籲，如果發現身邊親朋好友或鄰里有生活困難或社會福利需求，可以透過社會安全網關懷E起來(mohw.gov.tw)進行通報，亦可聯繫台東縣政府各線區社會福利服務中心。

★台東市區社會福利服務中心【台東市、卑南鄉、綠島鄉、蘭嶼鄉】

【地址】台東市中華路一段111巷5之1號（安居家園1樓）【電話】089-343972

☆縱谷線區社會福利服務中心【關山鎮、池上鄉、海瑞鄉、鹿野鄉、延平鄉】

【地址】台東縣關山鎮民權路61號【電話】089-814-177

★海岸線區社會福利服務中心【東河鄉、成功鎮、長濱鄉】

【地址】台東縣成功鎮中華路6號【電話】089-850-995

☆南迴線區社會福利服務中心【太麻里鄉、金峰鄉、大武鄉、達仁鄉】

【地址】台東縣大武鄉大武街21巷1號2樓【電話】089-790-139