順澤宮「麟洋配」冠軍帽秒殺！網路喊價1頂2800　廟方說話了

▲順澤宮麟洋配冠軍帽網拍 。（圖／翻攝自網路）

記者唐詠絮／彰化報導

挪威三鐵好手伊登（Gustav Iden）因戴著「埔鹽順澤宮」帽參賽，連拿下世界7次冠軍，讓這頂帽子獲得「冠軍帽」稱號，今年廟方為了祝賀國家隊英雄在巴黎奧運為台灣爭光，製作以「麟洋配」為元素的限量冠軍宮帽，上周2000頂已被搶光，又加碼3千頂，預計將於明天周末送出，不料竟有民眾在網拍喊價到2800元，廟方呼籲，請民眾勿藉廟方送帽名義，轉賣謀利。

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「埔鹽順澤宮」宮廟帽2019年原本只製作500頂送給信徒進香時可戴，不料因伊登一炮而紅後，甚至網路出現仿冒品，在網路喊價曾1頂賣到8800元，廟方只好在帽緣上加蓋廟方大印，做為正品認證，並以「來廟求帽，全部免費」宣傳，至今已經送出65萬頂，但還是有人在網站上拍賣，價格從1頂300元到8千元天價都有。

這次順澤宮發放以「台灣No.1」，「奧運羽球男雙金牌麟洋配」為主題的宮帽，並強調每一個「奪冠」的背後，並非僅僅依賴偶然或運氣，而是源自於堅持與努力，沒想到10日才開始發送，就有人將帽子網拍，價格從1200元到2800元都有。

順澤宮表示，由於索取宮帽完全免費，但每人限一頂，若有人利用網購牟利，其實對神明祈福物品很不該，也請勿藉該廟之名轉賣謀利。