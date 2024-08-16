彰化驚見麻雀、燕子聚集！民眾疑「地震前兆」　專家這樣解釋

記者唐詠絮／彰化報導

宜蘭縣及花蓮近海從昨(15日)傍晚接續發生芮氏規模5以上的有感地震，全台多縣市明顯感受到搖晃，彰化有民眾在二林鎮及員林市，拍到有燕子及麻雀瞬間群聚的畫面，更有民眾認為是地震前兆。對此，野鳥學會表示、目前正值鳥類遷徙季節，燕子經常集中覓食棲息、而黃昏時麻雀也會成群歸巢，與地震較無關聯。

▲彰化員林市民傍晚目擊鳥群出現。（圖／民眾提供，以下同）

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▲彰化二林鎮的天空出現鳥群。

二林鎮民說，連續有半個月，鳥群密集盤據在電線上，地面上鳥大便也越來越多，尤其晚上一到6點30分過後，就會聽到一陣陣啾啾的鳥叫聲，更怕外出抬頭被鳥屎「滴到」，有人認為是地震前兆，也有鎮民認為應該與地震無關。

而在員林市區昨天傍晚也有民眾拍到，有數百隻麻雀聚集在電線上，有時大車一過，麻雀們便一轟而散，很快又飛回到電線上，附近的居民見狀也不感到奇怪。

▲野鳥協會總幹事李益鑫。

野鳥協會總幹事李益鑫表示，從二林鎮民眾拍到的畫面研判是燕子，目前正值夏秋之際，有鳥類正在遷徙，燕子在遷徙的過程中，原本就會群聚，從畫面中可以看到當時是偏黃昏，而黃昏也是群聚覓食的主要時段，大概就會找到夜棲的環境，不管是覓食或是夜棲，都會大群體的聚集。

鳥類群聚與地震有關？李益鑫指出，地震確實會影響野生動物的行為，但就鳥類而言比較少發生，台灣的大部分鳥類不直接處於地棲型環境，地震主要影響是地殼變動，過程中除非大到類似森林大規模變動影響，否則台灣的鳥類會直接受到地震影響的機率不大。