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社會 社會焦點 保障人權

農夫加入投資群組「88節匯88萬」　警逮香港車手...保他血汗錢　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名農夫加入投資社群後，父親節當天在超商面交88萬元，遭到警方攔阻，沒想到他事後又被慫恿，於14日與車手約同一家超商，面交30萬現金，警方據報後到場，逮捕到一名24歲陳姓男車手，由於車手說的國語腔調奇怪，警方一查發現他是持觀光護照入境的香港籍男子，來台賺外快兼旅遊，偵訊後將他依涉詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

▲港籍車手遭逮。（圖／警方提供）

▲港籍男子（中）持觀光護照來台，曾兼差當車手遭逮。（圖／警方提供，以下同）

▲港籍車手遭逮。（圖／警方提供）

北斗警分局第一次阻詐後，埤頭分駐所所長吳銘發研判，阿北面交88萬遭到攔阻，可能再度遭受騙，果然詐騙集團仍未死心不肯罷休，繼續密謀慫恿他投資30萬，並營造獲利及領回金錢等詐術，再度約定在鄉超商進行面交。

分駐所警員杜宇泰持續關懷追蹤阿北現況，於14日下午14時許，在該名面交車手步出超商時，埋伏員警當場查獲該名面交取款陳姓車手。

▲港籍車手遭逮。（圖／警方提供）

警方從他身上查扣收款收據、投資協議書、及個人識別證相關證物，該名受騙阿北終於看清「股市投資」詐騙伎倆，不停的感謝警方協助讓他保住辛苦錢，全案依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，移請彰化地方檢察署偵辦。

北斗分局長黄世德呼籲民眾，投資應循合法管道，如標榜「高獲利、穩賺不賠」等應提高警覺，切勿聽信來路不明的投資管道，應撥打165反詐騙專線，小心查證避免落入詐騙集團的圈套，造成財物損失。

▲港籍車手遭逮。（圖／警方提供）

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