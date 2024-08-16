大貨車國道撞7車釀2死！吊照找弟弟頂替　肇逃3寶爸下場曝光　

▲國道彰化路段7車連環撞釀2死。（圖／記者唐詠絮翻攝，資料圖）

記者唐詠絮／彰化報導

國1南下197K彰化路段，今年2月5日發生一起3輛大貨車、4轎車追撞死亡車禍，其中2輛轎車遭包夾成鐵餅，1人送醫不治、另一人也因傷重3天死亡，警方查出，大貨車司機張男因被吊照叫弟弟來頂罪，自己卻肇事逃逸，彰化地院審結，依過失致死、頂替罪等罪嫌將2人分別判處應執行4年徒刑、及2月徒刑。

回顧整起案件，2月5日上午11時25分，當時張男駕駛大貨車行經事發路段，因未注意與前車的距離，撞上前方3小車、2大車，再失控撞擊內側的轎車才停下，其中2輛轎車車體嚴重變形，黃男駕駛及許姓駕駛受困，黃男送醫不治，許姓駕駛因遭多輛車輛車禍擠壓，受有頭頸胸腹盆及左下肢體多發性外傷骨折，經送醫急救後，於2月8日因出血性休克併呼吸衰竭死亡。

案發當天，網路瘋傳大貨車司機疑似無照駕駛，還是單親帶3子女欠債，發生死亡車禍後還說「過不了就只能尋短了」。警方調閱監視器發現，承認肇事的張男子並非駕駛，真正闖禍的是大他1歲的哥哥，張姓哥哥因為無照而叫弟弟頂罪。

法官審酌大貨車駕駛張男吊照駕駛車輛，又未注意車前狀況，因而造成2死車禍，使被害人家屬承受喪親傷痛，雖然在肇事後手持滅火器滅火，但因肇事後唯恐保險公司無法理賠，竟聯繫弟弟駕駛貨車抵達現場，並趕在員警到場處理前，開著弟弟貨車離開現場，誤導偵查方向。

法官考量兄弟2人犯後均坦承犯行，張男雖有意願與被害人家屬和解，然而經過3次調解，未能成立調解，亦未得到其原諒，依駕駛執照經吊銷駕車而犯過失致死罪、犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪，判處2年6月、2年徒刑，應執行4年；張弟則依犯意圖使犯人隱避而頂替罪，判處2月徒刑，可易科罰金。全案可上訴。