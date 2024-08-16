國1彰化段聯結車追撞！回阿公家4人受傷　救護車路過幫送醫

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號北上彰化路段今天上午10點25分發生一起追撞車禍，一輛聯結車疑似爆胎後失控撞擊內側車道轎車，轎車上的4名乘客輕微受傷、正好有1輛彰化基督教醫院的救護車路過，將4人載往醫院治療，聯結車與轎車司機都未受傷、事故發生後，一度「紫爆」狂塞9公里。

▲國道1號彰化段追撞塞了快5小時。（圖／記者唐詠絮翻攝）

國道警方表示、這起車禍發生在今天上午10點半左右，國道1號北上200.5公里彰化市路段，發生聯結車、轎車追撞事故，聯結車撞擊後車身翻覆，佔據中線、內線及外線等3車道上，僅剩下輔助車道能通行，國道警方及消防局據報後立即出動員警及救護人員前往救援，也塞在車陣中，一度無法動彈。

據悉轎車內一家五口由高雄要前往桃園外公家，在高速公路200K發生車禍，轎車受到撞擊後，車內有4名乘客受傷，恰巧有1輛彰化基督教醫院的救護車路過，立即將4人載往彰基治療，姊姊和弟弟有就醫有照X光，幸無大礙。而自小客駕駛及聯結車駕駛雖無受傷。

事故發生後，一度「紫爆」狂塞9公里遠，下午3點多完成吊掛作業，但仍有散落之木製品，由高公局事故處理小組積極排除中，目前已開放輔助車道及外側車道，事故發生原因與肇事責任由國道三隊釐清中。



