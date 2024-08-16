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「2024台糖公益路跑」起開放報名　廣邀全民為愛跑起來

▲台糖於台糖長榮酒店舉行「2024台糖公益路跑宣傳記者會」，宣布這場兼具運動、公益與生態體驗的活動將於尖山埤渡假村盛大舉行。（圖／記者林東良翻攝）

▲台糖於台糖長榮酒店舉行「2024台糖公益路跑宣傳記者會」，宣布這場兼具運動、公益與生態體驗的活動將於尖山埤渡假村盛大舉行。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

結合運動與公益的年度盛事「2024台糖公益路跑」，16日起開放線上報名，2024年活動將於11月30日在台南柳營尖山埤渡假村登場，台糖為廣邀全民為愛跑起來，特別規劃適合親子同樂的賽道，並為50歲以上的長青跑者設立專屬獎勵，台糖歡迎大家一起報名。

16日下午2時台糖於台糖長榮酒店舉行「2024台糖公益路跑宣傳記者會」，宣布這場兼具運動、公益與生態體驗的活動將於尖山埤渡假村盛大舉行。今年台糖將為每位報名參加活動的跑者捐出50元等值台糖物資，轉贈給財團法人伊甸社會福利基金會做公益，讓善心流傳永續。

台糖表示，今年路跑活動共分3組賽程，包含21公里半馬組、11公里健康組及3公里休閒組，其中台糖特別在3公里組的賽道中，設計適合小小跑者們闖關的遊戲區、裝置打卡點及昆蟲集章站，好讓親子同樂，增添路跑的樂趣。此外，另兩組皆設有排名獎勵，獎勵金介於3000至1萬元，更設立「長青獎」以表揚堅持不懈的長青跑者。

台糖說明，活動報名費依組別分為400、600及800元，每位參加者皆享有台糖鐵道特色的紀念上衣、畫有尖山埤生態物種的超細纖維速乾毛巾，以及造型獨特的完賽獎牌等，且持路跑號碼布還可享有尖山埤渡假村、加油及台糖產品折扣優惠，歡迎全民共襄盛舉，一起為愛跑起來。

2024台糖公益路跑報名網址：https://www.taisugar.com.tw/transform/index.aspx?id=128

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