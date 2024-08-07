雲嘉南分署助學員成功轉職半導體設備領域　職前訓練班正報名中

▲28歲的鄭元透過職訓補強職能落差，順利轉職科技業，雲嘉南分署職前訓練班課程類型豐富，課程結合基礎理論搭配實作訓練，歡迎報名。（圖／記者林東良翻攝，下同）





記者林東良／台南報導

半導體產業正夯，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署針對產業發展關鍵技術人力缺口辦理職業訓練課程，2024年已累計516人參訓，其中28歲的鄭元，歷經1400小時集訓充實自我，順利從傳產跨足科技，年薪增加40萬元，替人生加值也為自己加薪，他鼓勵後進趁年輕拚一把，書寫職涯璀璨篇章。

鄭元從小就對機械物件很感興趣，高中時期曾是南分署培訓的全國賽選手，一路考取台北科技大學機械工程系。他畢業後投入傳統產業，擔任自動化設備機構設計(RD)工程師，卻發現學識與實務有不小落差，「我想以更貼近使用者角度去發想、設計，但深感自身軟實力不足」，2年後毅然辭職，再次來到熟悉的南分署，參加「機電整合課程」職前訓練，笑說「有一種回家的感覺」。

「短短9個月的密集訓練，就像打通任督二脈一樣！」鄭元表示，職訓課程結合基礎理論講解與完整的實作訓練，即便非相關科系出身，只要認真學習也能快速進入狀況、累積職能。1400小時課程涵蓋機械設計與電子控制的核心知識，他更趁結訓前考取油壓與氣壓乙級技術士等2張證照，替自己增添競爭力。

他還說，另一大收穫就是拓展人脈，結訓後旋即應徵上佳能半導體設備公司工程師職位，目前派駐台積電，完美轉身科技業為自己加薪。他也鼓勵尋職青年，若對工作尚未有具體目標，可先來分署職訓學專長，或許會開拓出不一樣的職涯視野。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，南分署每年辦理近40種職前訓練課程，有專業的訓練師資群和完善的場域及設備，不僅參訓期間免學費，若符合就業保險非自願離職者或特定對象身分，還可再申請職業訓練生活津貼；此外，15歲至29歲本國籍待業青年，參加政策性產業課程，每月再補助8,000元學習獎勵金，最高可領9萬6000元，非常鼓勵符合身分民眾多多運用政府資源，充實自我能力。

劉邦棟進一步補充，受凱米颱風風災影響，為協助受災勞工，凡居住、工作、設籍於災區或途經災區因風災致傷病之在職勞工，檢具相關證明文件，參加南分署產業人才投資方案訓練課程或自辦各類在職訓練，即可申請免負擔訓練費用，已繳納者還可全額退還；而待業災民持相關證明，向當地所屬公立就業服務機構辦理求職登記，接受職訓諮詢並開立推介單後，參加分署自辦及委外辦理之各類職前訓練，得免甄試入訓且免負擔訓練費用，協助受災民眾順利重返職場，早日完成家園重建工作。



雲嘉南分署2024年第3期自辦職前訓練課程正熱烈招生中，逾380個招收名額，受理報名時間至8月16日止，詳細課程內容可上雲嘉南分署官網(https://yct168.wda.gov.tw)或撥打(06)6985945轉1099洽詢。