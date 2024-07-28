陳亭妃爭取減免農漁民國有地、台糖租金　補助店家生財工具

▲立委陳亭妃表示，凱米炸雨造成農漁畜災損嚴重，將全力爭取減免農漁民國有地、台糖租金，並補助店家生財工具。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

立委陳亭妃表示，凱米炸雨造成農漁畜災損嚴重，農業部彙整各地農漁畜的產物及民間設施損失，截至27日中午，災損經額高達新台幣16億7353萬元，中南部農業縣市影響最大。

陳亭妃，各縣市統計以屏東縣損失3億7883萬元最多；其次是嘉義縣損失3億7254萬元居次；第3為雲林縣損失2億9152萬元；而台南市則損失2億5011萬元，分別是農損5014萬元、畜損8004萬元、漁損金額1億1993萬元，現在是中央及各級政府協助國人重建家園非常重要的時刻，任何的方式都應該與受災戶站在同一陣線，苦民所苦，尤其很多漁民、農民都是向國有財產署、林保署、水利署、台糖等國營事業承租養殖漁塭地、農地，而現在農、漁已經全面公告災損，在此前提之下，所有的農、漁民都已經損失慘重，政府可以補助的其實很有限，所以在農、漁民承租國有財產署、林保署、水利署、台糖等國營事業承租養殖漁塭地、農地，政府更應該減免租金，來協助農、漁民度過重建家園的難關。

陳亭妃進一步表示，另外針對有些店家淹水兩三天的狀況，其生財工具無一倖免，不要說機器浸水不能用，更何況是泡水兩三天，整個慘狀完全無法挽救，所以在店家的重建工作，政府也應該給予相關的協助，在其生財工具應該適時給與專案補助，以多多少少彌補民眾此次的損失。