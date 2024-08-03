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「古早糖冰棒」腸桿菌科不合格　台糖：8／31前可到賣場退貨

▲▼台糖善化製冰工廠一款古早糖冰棒被複抽驗後仍衛生超標。（圖／台南市衛生局）

▲台糖善化製冰工廠一款古早糖冰棒被複抽驗後仍衛生超標。（圖／台南市衛生局，下同）

記者董美琪／綜合報導

台南市衛生局通知台糖善化製冰工廠一款古早糖冰棒被複抽驗後仍衛生超標，台糖表示，製冰工廠由台糖善化工會經營，台糖已責成善化工會依衛生局指示，停止生產該項產品，新營、佳里、善化及仁德冰品賣場已完成該商品下架，並啟動全面性回收作業，自即日起至8月31日止，消費者可至原購買賣場辦理退貨。

台南市政府衛生局持續加強抽驗市售飲冰品，今(113)年7月共計抽驗9件飲冰品，其中2件冰品複抽檢驗結果不符規定，不合格名單中2件冰品，該冰品製造廠前經衛生局今年3月檢驗不合格(檢出腸桿菌科47,000CFU/mL；標準：10CFU/mL以下)，雖經複抽合格，衛生局將該廠製售冰品列入加強抽驗品項，6月時再抽驗該廠製售冰品仍不合格。

南市衛生局依法通知業者限期改善後，本次複抽仍不合格，衛生局已令業者立即下架並請業者提改善計畫，將依法進行處分，後續持續加強不合格業者抽查。

衛生局表示，飲冰品業者應平時應落實衛生自主管理，加強製程環境及容器與器具的衛生、注意原物料貯存溫度、工作人員衛生、定期更換製冰機或濾水器濾心等符合食品良好衛生規範準則規定，從源頭降低可能造成微生物污染的風險，以確保製售的冰品安全及衛生。

衛生局指出，初次抽驗結果未符合者，依食品安全衛生管理法第17條規定令業者限期改正，屆期未改正，按同法第48條第8款規定，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

台糖善化工會說明，所有冰品都會自主定期送第三方公正單位檢驗，這次台南市衛生局驗出腸桿菌科不合格，研判因夏季高溫，細菌容易孳生，食品安全衛生更須嚴加管理，工會將持續加強對冰品生產環境、設備及人員的檢查及管控作業，以保障消費者安全。

▲▼台糖善化製冰工廠一款古早糖冰棒被複抽驗後仍衛生超標。（圖／台南市衛生局）

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