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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

葉元之投資概念讓全民免費看奧運　運動彩券盈餘撥5億買轉播權

▲▼ 國民黨立委葉元之召開「政府帶頭追奧運 讓奧運成為全民大客廳」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨立委葉元之近日召開「政府帶頭追奧運 讓奧運成為全民大客廳」記者會 。（資料照／記者崔至雲攝）

記者陶本和／台北報導

有部分民眾抱怨，2024巴黎奧運賽事要付費才能觀看轉播，國民黨立委葉元之就主張，政府應組「奧運轉播國家隊」，讓大家免費看比賽；但被民進黨立委洪申翰接連砲轟。對此，葉元之解釋，他的作法是「投資概念」，由運動彩券盈餘出資，因為運彩公司已貢獻400億給「運動發展基金」，撥5億取得奧運轉播權，也可刺激運動彩券買氣，又可增加盈餘，還能刺激運動風氣，帶動消費與觀光。

洪申翰近日接連砲轟葉元之。他表示，現在葉元之跳出來，大動作召開記者會要求「免費才是好」，這表面看似政府出錢政府扛責，但其實也還是全民出的納稅錢，只是這會對於好不容易累積「使用者付費」習慣，又再走了一次回頭路。

不過，葉元之解釋，作為民意代表，在乎的是「全民利益」，民進黨立委陳冠廷也有類似主張，洪申翰卻只在乎特定業者的利益。

葉元之表示，他所提的作法是「投資概念」，由運動彩券盈餘出資，因為運彩公司已貢獻400億給「運動發展基金」，撥5億取得奧運轉播權，也可刺激運動彩券買氣，又可增加盈餘，還能刺激運動風氣，帶動消費與觀光。

葉元之認為，光是一部電視劇「零日攻擊」，政府就投資補助一億多，難道奧運轉播的收看者會比電視劇少？他指出，奧運轉播問題，非常多學者都已指出，無法完全訴求使用者付費，不管日本、新加坡、香港都有前例可循，都是靠政府把轉播權買下來再合理分配。

葉元之強調，國際奧會授權轉播時就點出，一定要符合賽事精神，同時向全民推廣奧運，以避免賽事轉播被壟斷，因此民眾能夠及時收看奧運賽事是首先要關注的焦點。

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